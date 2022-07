Tradegate-Aktienkurs SQM-Aktie:

86,60 EUR -0,92% (21.07.2022, 16:25)



NYSE-Aktienkurs SQM-Aktie:

88,08 USD -0,77% (21.07.2022, 16:14)



ISIN SQM-Aktie:

US8336351056



WKN SQM-Aktie:

895007



Ticker-Symbol SQM-Aktie:

QYM



NYSE-Symbol SQM-Aktie:

SQM



Kurzprofil Sociedad Química y Minera de Chile S.A.:



Die Sociedad Química y Minera (SQM) (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, Ticker-Symbol: QYM, NYSE-Symbol: SQM) ist ein chilenischer Chemiekonzern. SQM ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller von Kaliumnitrat und Iodprodukten und einer der größten Produzenten von Lithiumsalzen. (21.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SQM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, Ticker-Symbol: QYM, NYSE-Symbol: SQM) unter die Lupe.In einem bisher sehr schwierigen Börsenjahr würden zu den wenigen Gewinner-Aktien Firmen zählen, die etwa Düngemittel oder Lithium produzieren würden. Oder wie SQM eben gleich beides. Dementsprechend gut sei es für die Anteile des chilenischen Konzerns gelaufen. Erst im Frühjahr habe eine Korrektur eingesetzt, die nun nachhaltig enden könnte.Denn dem Kurs sei in dieser Woche der Ausbruch aus dem seit Ende Mai intakten Abwärtstrend gelungen. Dadurch habe sich das Chartbild wieder etwas aufgehellt. Nun wäre es noch wichtig, dass die wichtige 90-Dollar-Marke ebenfalls bald geknackt werden könne. Dann dürfte - bei einem halbwegs positiven Marktumfeld für Lithium- und Düngemittelproduzenten - mittelfristig wieder das bisherige Allzeithoch bei 115,76 Dollar in Angriff genommen werden.DER AKTIONÄR bleibe für das Mitglied im Langfristigen Musterdepot nach wie vor bullish gestimmt. Das in einigen strategisch wichtigen Bereichen stark aufgestellte Unternehmen sei trotz der erfreulichen Kursentwicklung im laufenden Jahr immer noch günstig bewertet und verfüge noch über reichlich Potenzial.