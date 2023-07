Den zweiten Platz habe die linksgerichtete Spanische Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) belegt, deren Vorsitzender der derzeitige Ministerpräsident Pedro Sanchez sei. Die Partei habe 122 Sitze gewonnen, ein geringfügig besseres Ergebnis als zuvor. An dritter Stelle habe die rechtsextreme Partei Vox mit 33 Sitzen gelegen, die ein möglicher Koalitionspartner für die PP sein könnte. Für eine Regierungsmehrheit seien jedoch 176 Sitze erforderlich, was bedeute, dass auch andere Szenarien möglich seien, z.B. eine Regierung aus Linken und Separatisten oder Neuwahlen. Es sei bemerkenswert, dass die Vox-Partei, die als rechtsextreme Partei bezeichnet werde, von allen Parteien den größten Rückgang zu verzeichnen habe, aber gleichzeitig gebe ihr die Anzahl der gewonnenen Sitze im Parlament die Möglichkeit, eine Koalition mit der Volkspartei einzugehen.



In einer abendlichen Rede habe sich Premierminister Sanchez zufrieden über die "abnehmende" Unterstützung für rechtsgerichtete Parteien geäußert, obwohl gleichzeitig die Unterstützung für die PP-Partei selbst zugenommen habe. Einige würden glauben, dass Sanchez versuchen werde, Feijoos Fähigkeit zur Regierungsbildung zu blockieren, was eine weitere Periode der Instabilität in Spanien bedeuten könnte, wie sie derzeit am spanischen Aktienmarkt zu beobachten sei.



SPA35 (IBEX) (ISIN ES0SI0000005 / WKN 969223) verliere zur Eröffnung stark aufgrund der Unsicherheit über die Bildung einer neuen Regierung. SPA35 eröffne mit einer Lücke, dem niedrigsten Stand seit dem 18. Juli. (Quelle: xStation5 von XTB) (24.07.2023/ac/a/m)





Die Mitte-Rechts-Volkspartei (PP) habe am Sonntag die vorgezogenen Parlamentswahlen in Spanien gewonnen und 136 Sitze im 350 Sitze zählenden Parlament errungen. Der PP-Vorsitzende Alberto Nunez Feijoo habe seine Bereitschaft angekündigt, eine neue Regierung zu bilden, und habe die anderen Parteien aufgerufen, ihn bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Andererseits hätten ihm die Umfragen noch vor wenigen Wochen eine deutlich höhere Zahl von Sitzen vorausgesagt, was als leichte Enttäuschung für die PP-Partei gewertet werden könne, der die Bildung einer neuen Regierung vorausgesagt worden sei.