Tradegate-Aktiekurs SNP-Aktie:

25,80 EUR -0,19% (04.01.2023, 10:24)



ISIN SNP-Aktie:

DE0007203705



WKN SNP-Aktie:

720370



Ticker-Symbol SNP-Aktie:

SHF



Kurzprofil SNP Schneider-Neureither & Partner SE:



Die SNP SE (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mit Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform CrystalBridge(R) und dem SNP BLUEFIELDTM-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit- und Kostenaufwand.



Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeitende. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 144 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).



Weitere Informationen unter www.snpgroup.com. (04.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SNP-Aktienanalyse der Privatbank Berenberg:Wolfgang Specht und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Software- und Beratungsunternehmens SNP Schneider-Neureither & Partner SE (SNP) (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF), erhöhen aber das Kursziel von 18 auf 25 Euro.Der Kurs des Softwareanbieters und IT-Beraters habe sich von seinen Tiefständen Anfang November deutlich erholt und sei seither um 70% gestiegen, so die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anleger hätten u.a. wohl einen größeren Auftrag eines globalen Brauereikonzerns honoriert oder auch, dass Jens Amail Mitte Januar von SAP zu SNP wechseln und neuer Vorstandschef werde. Nun seien die kurzfristigen Kurstreiber allerdings begrenzt.Wolfgang Specht und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die SNP-Aktie von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel von 18 auf 25 Euro reduziert. (Analyse vom 04.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktiekurs SNP-Aktie:25,50 EUR -1,16% (04.01.2023, 10:12)