Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE000A3DRAE2, WKN: A3DRAE, Ticker-Symbol: S4AA) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad.



Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt.



Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. (29.03.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie der SMT Scharf AG (ISIN: DE000A3DRAE2, WKN: A3DRAE, Ticker-Symbol: S4AA) weiterhin fest.SMT Scharf habe vergangene Woche vorläufige Finanzkennzahlen für das letzte GJ veröffentlicht, die das äußerst erfolgreiche Jahr 2022 besiegeln, die Umsatz- und Ergebniserwartung des Analysten jedoch leicht verfehlen würden.Mit 93,7 Mio. Euro habe SMT Scharf den Konzernumsatz im letzten Jahr deutlich (9,1% yoy) gesteigert und erfülle die Guidance von "mehr als 92 Mio. Euro". Der Analyst habe einen noch stärkeren Jahresendspurt prognostiziert (96,2 Mio. Euro). Die starke operative Performance dürfte vor allem auf die größten Absatzmärkte SMTs China und Russland zurückzuführen sein. So habe das Unternehmen die Auslieferungen der neuen Maschinengeneration für den chinesischen Bergbau (China-III) weiter steigern und die bereits hohe Vorjahresbasis des Segments weiter ausbauen können (MONe: 54,2 Mio. Euro; +8,6% yoy).Weiterhin dürfte das margenstarke Ersatzteilgeschäft nach einem wachstumsstarken 2021 (+34,8% yoy) ebenfalls gewachsen sein (MONe: 29,2 Mio. Euro; +2,1% yoy). Dies habe vor allem in der ersten Jahreshälfte 2022 eine Sonderkonjunktur erfahren, da russische Kunden aufgrund des absehbaren Embargos Bestellungen im Voraus getätigt hätten. Auch in der zweiten Jahreshälfte hätten nach Inkrafttreten der Sanktionen im Juli noch in hohem Maße Lieferungen an die Kunden mit voriger Genehmigung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle getätigt werden können.Mit einem operativen Ergebnis von 14,3 Mio. Euro erziele das Unternehmen eine EBIT-Marge von 15,3% und erreiche das selbstgesteckte Ziel von "mehr als 14,0 Mio. Euro", was leicht unter der Analysten-Erwartung liege (14,8 Mio. Euro). Dies sei jedoch durch einen Sondereffekt von 4,3 Mio. Euro begünstigt, der in der Rückstellungsauflösung im Zusammenhang mit der China-III-Maschinengeneration stehe. Die bereinigte EBIT-Marge betrage 10,8% (-2,3 PP yoy) und reflektiere die erhöhten Materialkosten, die in der fortwährenden Bauteileknappheit begründet seien.Zudem sei auch SMT Scharf von Kostensteigerungen bei der Materialbeschaffung sowie höheren Personal und Betriebskosten betroffen. Demnach dürfte die Guidance auf einen leichten Umsatzrückgang und temporäre Profitabilitätseinbußen hindeuten, sodass der Analyst mit den aktuellen Prognosen weiterhin gut positioniert sei.Nach dem erfolgreichen GJ 2022 werde SMT Scharf im laufenden Jahr temporäre Umsatz- und Profitabilitätseinbußen hinnehmen müssen. Der Investment Case bleibe jedoch intakt.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt die Kaufempfehlung für die SMT Scharf-Aktie mit einem Kursziel von 18,00 Euro. (Analyse vom 29.03.2023)