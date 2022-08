Börsenplätze SMT Scharf-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

12,802 EUR -1,67% (16.08.2022, 11:29)



Xetra-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

12,80 EUR -1,52% (16.08.2022, 11:29)



ISIN SMT Scharf-Aktie:

DE0005751986



WKN SMT Scharf-Aktie:

575198



Ticker-Symbol SMT Scharf-Aktie:

S4A



NASDAQ OTC-Symbol SMT Scharf-Aktie:

SMTAF



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (16.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie der SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) weiterhin fest.SMT Scharf habe am Freitag H1-Finanzkennzahlen veröffentlicht. Diese würden ein starkes Wachstum in den wichtigen Absatzmärkten China und Russland offenbaren. Für H2 habe sich die Visibilität auf eine solide Geschäftsentwicklung indes erhöht.In H1 habe SMT Scharf einen Umsatz von 37,5 Mio. Euro erzielt, was für Q2 ein Niveau von 22,7 Mio. Euro impliziere. Damit habe sowohl unsere Erwartung (MONe: 20,3 Mio. Euro) als auch der starke Vorjahreswert (Q2/21: +54,2% yoy) übertroffen werden können. Wesentlicher Treiber sei dabei das Neuanlagengeschäft (+43,8% yoy auf 20,0 Mio. Euro) gewesen, das v.a. in China aufgrund der erfolgten Einführung der China-III-Maschinen stark beflügelt worden sei. Der Erlösanteil in China sei folglich auf 35% (+9PP yoy) gewachsen.Auch in Russland habe SMT Scharf sein Geschäft (Anteil: 32%; +10PP yoy) mit einem Umsatzanstieg von 73,9% yoy auf 12,0 Mio. Euro deutlich überproportional gesteigert, da russische Kunden vor dem Inkrafttreten internationaler Sanktionen (12. Juli) Bestellungen vorgezogen hätten. Seitdem dürften dort lediglich einzelne Ersatzteile geliefert werden. Das Ersatzteilgeschäft des Konzerns habe indes moderat gesteigert werden können (+5,6% yoy).Das EBIT habe in Q2 mit 1,6 Mio. Euro (+62,7% yoy) ebenfalls über der Analysten-Erwartung (1,3 Mio. Euro) gelegen. Somit habe nach 6M ein starkes Niveau von 7,0 Mio. Euro zu Buche gestanden. Maßgeblich hierfür sei neben dem starken Absatz von hochpreisigen China-III-Neuanlagen jedoch v.a. die in Q1 erfolgte Auflösung von Rückstellungen gewesen, die im Zuge der verzögerten China-III-Zulassung gebildet worden seien (4,2 Mio. Euro).Daneben dürften die Bremsspuren im Russland-Geschäft auf Jahressicht dank des H1 schwächer ausfallen als avisiert. Zudem könnten Embargos auf vereinzelte Produkte im Jahresverlauf fallen. Der Analyst erhöhe daher seine Prognosen für 2022 und positioniere sich auch optimistischer für 2023 und 2024. Nach H1 hätten sich die vom Management dargestellten Risiken nicht umfänglich materialisiert.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die SMT Scharf-Aktie mit einem von 16,00 auf 17,00 erhöhten Kursziel. (Analyse vom 16.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link