6,50 EUR 0,00% (15.11.2023, 14:31)



6,40 EUR +0,79% (15.11.2023, 08:01)



DE000A3DRAE2



A3DRAE



S4AA



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE000A3DRAE2, WKN: A3DRAE, Ticker-Symbol: S4AA) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad.



Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften. Daneben gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt.



Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. (15.11.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie der SMT Scharf AG (ISIN: DE000A3DRAE2, WKN: A3DRAE, Ticker-Symbol: S4AA) weiterhin fest.SMT Scharf habe gestern den Q3-Finanzbericht veröffentlicht, der u.a. ein starkes operatives Momentum im Ersatzteil- bzw. Service-Segment offenbare. Für 2023 sei die Guidance gut erreichbar. Für die Folgejahre positioniere sich der Analyst hingegen vorsichtiger.Im abgelaufenen Quartal habe SMT Scharf Erlöse von 22,4 Mio. Euro verbucht (+1,3% yoy). Mit der leichten Umsatzsteigerung habe der Konzern den bisher schwachen Geschäftsverlauf nach H1 (-15,4% yoy) durchbrechen können (9M: 54,1 Mio. Euro; -9,2% yoy). Ursächlich hierfür sei das spürbar gesteigerte Aftersales-Geschäft im Jahresverlauf gewesen, bestehend aus Ersatzteilen und Service-Dienstleistungen (9M: 32,3 Mio. Euro; +22,3% yoy).Wie bereits vom Unternehmen kommuniziert, habe hierdurch das deutlich rückläufige Neuanlagengeschäft (21,7 Mio. Euro; -32,6% yoy) teilweise kompensiert werden können. So gehe der Vorstand davon aus, dass durch die verstärkte Vertriebsintensität einige Maintenance-Aufträge und -Bestellungen von 2024 bereits in dieses Jahr vorgezogen worden seien.Auf EBIT-Ebene habe der Ausbau des Aftermarket-Geschäfts in Q3, eingeleitete Effizienzmaßnahmen im Personal- und Beschaffungsbereich sowie vorteilhafte FX-Effekte zu einer EBIT-Marge von 30,2% (Vj.: 14,9%) geführt, was 6,8 Mio. Euro entspreche und für 9M die Rückkehr in die operative Gewinnzone bedeute (9M: 4,0 Mio. Euro; Marge: 7,3%). Die bereinigte 9M-EBIT-Marge 2022 habe bei 10,3% gelegen.Die Aktivitäten in Russland seien aufgrund des Fortbestehens des Russland-Embargos derweil deutlich schwächer gewesen als im Vorjahr (-33,1% yoy), ebenso wie die Umsätze in Afrika (-34,2% yoy). Deutschland (+3,4% yoy) und Amerika (+0,0% yoy) hätten in etwa auf dem jeweiligen Vorjahresniveau gelegen.Für die Erfüllung der jüngst aktualisierten Guidance (Umsatz: 76 Mio. Euro; EBIT: 4,5 Mio. Euro) genüge dem Konzern umsatzseitig eine Performance auf Q3-Niveau. Ergebnisseitig unterstelle die aktualisierte Guidance eine niedrige Marge von 2,3%, die aufgrund des auch in Q4 vorteilhaften Produktmix zu konservativ sei. Für die Folgejahre gehe der Analyst aufgrund eines anhaltend schwachen Neugeschäftes und abnehmenden Wachstumsraten im Aftermarket-Geschäft eher von niedrigen einstelligen als zuvor mittleren einstelligen jährlichen Top Line-Steigerungen bei unverändertem Margenniveau aus.In Q3 werde das Margenpotenzial der Aftersales-Tätigkeiten deutlich. Dies sowie das jüngst vorgestellte neue Management-Team dürften vorteilhaft für den laufenden Transaktionsprozess wirken.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 12,00 Euro für die SMT Scharf-Aktie. (Analyse vom 15.11.2023)