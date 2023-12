Börsenplätze SMT Scharf-Aktie:



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE000A3DRAE2, WKN: A3DRAE, Ticker-Symbol: S4AA) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad.



Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt.



Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. (08.12.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie der SMT Scharf AG (ISIN: DE000A3DRAE2, WKN: A3DRAE, Ticker-Symbol: S4AA) weiterhin fest.Im Rahmen des Eigenkapitalforums der Deutschen Börse habe der Analyst die Gelegenheit gehabt, mit dem scheidenden CEO & CFO Hans-Joachim Theiß und dem CFO-Nachfolger Volker Weiss zu sprechen, der am 1. November in den Vorstand der SMT berufen worden sei. Die Schwerpunkte hätten dabei auf der Entwicklung der relevanten regionalen Märkte gelegen.Während viele Industriestaaten Fortschritte bei der schrittweisen Stilllegung von Kohlekraftwerken vermelden würden, habe China zuletzt einen neuen Höchststand bei der Genehmigung von neuen Kohlekraftwerken erreicht (H1 2023: 52 GW). Bereits im vergangenen Jahr habe die neugenehmigte Kraftwerkskapazität bei 106 GW gelegen, während Deutschlands Gesamtkapazität an aktiven Kohlekraftwerken aktuell nur 40 GW betrage. So scheine es, dass die chinesische Regierung nach Strom-Engpässen im Vorjahr zurzeit der Versorgungssicherheit einen höheren Stellenwert einräume als den langfristigen Dekarbonisierungszielen.Der Vorstand gehe auch deshalb von einem noch bis 2035 wachsenden chinesischen Markt aus. Diese Entwicklung sollte kurzfristig Rückenwind für die Auftragslage von SMT bedeuten, die zudem von regulatorischen Änderungen (China-III-Standards) profitiere, da das Unternehmen frühzeitig auf die Entwicklung von nachhaltigeren Transportsystemen im Bergbau gesetzt habe.Das Russland-Geschäft der SMT befinde sich aktuell aufgrund der weiterhin bestehenden EU-Sanktionen in einer Adaptionsphase. Nachdem der Absatz von Neuanlagen seit Mitte 2022 nicht mehr möglich sei, konzentriere sich SMT aktuell auf das margenstarke Ersatzteilgeschäft. Laut Vorstand sollte sich der Umsatz nach einem deutlichen Rückgang im laufenden Jahr zukünftig auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren, was sich mit unseren Prognosen decke.Bei SMT Scharf stehe weiterhin die Anpassung der eigenen Geschäftstätigkeit an die neuen Rahmenbedingungen im Vordergrund. Das Unternehmen habe sich strategisch in Ländern positioniert, die zumindest mittelfristig weiterhin auf Kohle als Energieträger setzen würden und sollte daher nach einem Erlöseinbruch in 2023 wieder leicht steigende Umsätze in den Folgejahren verzeichnen können. Mit einem KBV von 0,4x handele die Aktie ca. 60% unter Buchwert, was eine übertriebene Berücksichtigung der operativen Herausforderungen des Unternehmens darstelle.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 12,00 Euro für die SMT Scharf-Aktie. (Analyse vom 08.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link