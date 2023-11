Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE000A3DRAE2, WKN: A3DRAE, Ticker-Symbol: S4AA) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad.



Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt.



Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. (06.11.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie der SMT Scharf AG (ISIN: DE000A3DRAE2, WKN: A3DRAE, Ticker-Symbol: S4AA) weiterhin fest.SMT Scharf habe jüngst über den erfolgreichen Abschluss der Nachfolgesuche für das scheidende Vorstandsteam Embert/Theiß berichtet. Die Nachfolger würden über jahrzehntelange Erfahrungen im Management von Bergbauzuliefererunternehmen verfügen. Darüber hinaus sei das Q3 für SMT Scharf überraschend positiv verlaufen, was sich in der kürzlich erhöhten Guidance für 2023 widerspiegele.Bereits zum 01. November sei Volker Weiss zum Vorstandsmitglied berufen worden. Er werde nun sukzessive die Verantwortung für den Bereich Finanzen als CFO vom bisherigen CEO&CFO Hans-Joachim Theiß übernehmen. Herr Weiss verfüge über rund 13 Jahre Berufserfahrung bei großen Bergbauzulieferern wie Caterpillar, Bucyrus Europe und der DBT-Gruppe. Zuletzt sei er bei der HBT GmbH tätig gewesen, einem Spezialmaschinenbauunternehmen für den Bergbau.Spätestens zum 1. Mai 2024 werde dann Reinhard Reinartz das CEO- und COO-Amt übernehmen. Herr Reinartz komme von Sandvik AB, einem schwedischen Maschinenbauer mit Fokus auf die Bergbauindustrie, und habe zuvor ebenfalls u.a. bei Caterpillar und Bucyrus gearbeitet. Herr Reinartz verfüge über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung.Weiterhin habe SMT Scharf berichtet, ausgehend von einem erfreulichen Ergebnis in Q3, über die Erhöhung der Guidance für 2023. So gehe der Vorstand nach Berücksichtigung vorläufiger Zahlen von 76,0 Mio. Euro Umsatz (vorher: 72,0 Mio. Euro) und 4,5 Mio. Euro EBIT (vorher: -3,0 Mio. Euro) aus. Vorläufig habe der Konzern im abgelaufenen Quartal Erlöse von 22,4 Mio. Euro erzielt, was einem kleinen Plus von 1,3% yoy ggü. dem starken Vorjahr entspreche. Den Negativtrend nach H1 (-15,4% yoy) habe SMT in Q3 folglich durchbrechen können (9M: -9,4% yoy). Ursächlich für diesen Aufholeffekt seien signifikant gesteigerte Abrufe von Ersatzteilen und Inanspruchnahmen von Aftermarket-Services gewesen.Die erfreuliche Entwicklung in Q3 und das resultierende höhere Erlös- und Ergebnisniveau für 2023 habe der Analyst in seinen Prognosen abgebildet. Für die Folgejahre bleibe er trotz der angehobenen Prognosen (stärkeres Ersatzteilgeschäft 2024 ff.) aufgrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen und die entsprechenden Auswirkungen auf SMT Scharf indes konservativ positioniert und bilde eine verhaltenen Profitabilitätspfad ab. So dürften sich die Effekte aus dem Service- und Ersatzteilgeschäft im Folgejahr eher abschwächen.Das Aftermarket-Geschäft habe sich in Q3 stärker als erwartet entwickelt und damit die Gesamtperformance beflügelt. Die Vorstellung des neuen Managements dürfte die Verhandlungen mit potenziellen Mehrheitsaktionären voranbringen.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die SMT Scharf-Aktie mit einem von 11,00 auf 12,00 Euro erhöhten Kursziel. (Analyse vom 06.11.2023)