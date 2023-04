Börsenplätze SMT Scharf-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

9,60 EUR 0,00% (12.04.2023, 12:09)



XETRA-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

9,75 EUR +1,56% (12.04.2023, 10:16)



ISIN SMT Scharf-Aktie:

DE000A3DRAE2



WKN SMT Scharf-Aktie:

A3DRAE



Ticker-Symbol SMT Scharf-Aktie:

S4AA



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE000A3DRAE2, WKN: A3DRAE, Ticker-Symbol: S4AA) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad.



Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt.



Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. (12.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie der SMT Scharf AG (ISIN: DE000A3DRAE2, WKN: A3DRAE, Ticker-Symbol: S4AA) weiterhin fest.SMT Scharf habe gestern den Geschäftsbericht für das abgelaufene GJ veröffentlicht. Dies erfolge ohne Abweichungen zu den bereits vorab veröffentlichten Kennzahlen. Die Guidance für 2023 impliziere indes stärkere makroökonomische und geopolitische Belastungen als bisher von Miguel Lago Mascato erwartet.Mit Vorlage des GB habe das Unternehmen die bereits vorab gemeldete Umsatzmarke von 93,7 Mio. Euro (9,1% yoy) bestätigt. Das Top Line-Wachstum sei v.a. auf den hohen Erlösbeitrag aus Russland von 20,6 Mio. Euro (+46,1% yoy) zurückzuführen. Die umsatzstärkste Region sei auch in 2022 China gewesen, wenngleich das Top Line-Niveau die durch die China-III-Effekte hohe Vorjahresbasis nicht habe übertreffen können und mit 43,4 Mio. Euro (-2,7% yoy) leicht unter der Analystenerwartung liege (46,0 Mio. Euro). Die weiteren Kernmärkte Afrika (-2,0% yoy) und Polen (21,8% yoy) hätten sich wie erwartet entwickelt. SMT Scharf habe aufgrund der hohen Konzentration auf den Steinkohleabbau in diesen Regionen 81,3% des Konzernerlöses im Kohlesegment erzielt. Das Geschäft mit dem Mineralbergbau sei leicht rückläufig gewesen und habe 13,2% des Umsatzes repräsentiert.Erfreulich sei die Steigerung von 480,0% yoy im Segment Tunnelbau auf einen Umsatzanteil von 3,1% (Vj.: 0,5%). Diese sei im Wesentlichen auf das Großprojekt Snowy Mountain zurückzuführen (MONe: 1,0 Mio. Euro Umsatzbeitrag). Das EBIT sei trotz stark steigender Inputpreise auch bedingt durch einen Sondereffekt aus Q1 (4,2 Mio. Euro) um 27,3% yoy auf 14,3 Mio. Euro gestiegen. Das EPS falle dank eines signifikant höheren Beteiligungsertrags (MONe alt: 1,0 Mio. Euro) und geringerer Steuerlast deutlich höher aus als von den Analysten avisiert.Aufgrund des makroökonomischen Umfelds und der verschärften Russland-Sanktionen erwarte der Vorstand eine beeinträchtigte Geschäftsentwicklung in 2023 und stelle einen Konzernerlös von 83 Mio. Euro (-11,4% yoy) bei 1,2 Mio. Euro EBIT (Marge: 1,4%; -13,8 PP yoy) in Aussicht. Demnach gehe das Management nach Erachten des Analysten aufgrund der außerordentlich erfolgreichen letzten zwei Geschäftsjahre von rückläufigen Erlösen in den wichtigen Absatzmärkten Russland und China aus. Der voraussichtliche EBIT-Rückgang dürfte neben negativen Skaleneffekten auch weiter steigende Bezugspreise, Energie- und Frachtkosten sowie Personalkosten reflektieren. Wenngleich der Analyst aufgrund des schwächer als erwarteten China-Geschäftes und den anhaltend hohen Inputpreisen seine Prognosen reduziere, halte er die Guidance für sehr defensiv. So seien seines Erachtens neben den konservativen Annahmen zur Geschäftsentwicklung in den Kernmärkten keine wesentlichen positiven Preissteigerungen in der Erlösguidance enthalten. Letztlich betrachte der Analyst die Guidance als Worst Case-Szenario und positioniere sich insgesamt positiver als das Management.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die SMT Scharf-Aktie mit einem reduzierten Kursziel von 17,00 Euro (zuvor: 18,00 Euro). (Analyse vom 12.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link