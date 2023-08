Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE000A3DRAE2, WKN: A3DRAE, Ticker-Symbol: S4AA) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad.



Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt.



Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. (22.08.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie der SMT Scharf AG (ISIN: DE000A3DRAE2, WKN: A3DRAE, Ticker-Symbol: S4AA) weiterhin fest.SMT Scharf habe jüngst über die Vorstandsveränderung informiert und darüber hinaus eine Korrektur der Guidance für 2023 veröffentlicht. So habe sich in H1 das operative Momentum vor allem in den Kernmärkten Russland und China sehr schwach gestaltet. Da der Analyst kurzfristig nicht mit einer deutlichen Verbesserung der Lage in diesen hochrelevanten Absatzmärkten rechne, habe er seine Erwartungen über den gesamten Prognosezeitraum überarbeitet.Kürzlich habe das Unternehmen darüber informiert, dass sowohl Hans Joachim Theiß (CEO & CFO) als auch Wolfgang Embert (COO) nach langjähriger Tätigkeit SMT Scharf zum Jahresende verlassen würden. Beide seien seit 2015 in den jeweiligen Vorstandspositionen für die Gesellschaft tätig. Der Aufsichtsrat verfolge die Rekrutierung von Nachfolgern aktuell mit Hochdruck.Wenngleich beide ausscheidenden Manager auch nach Ende der Tätigkeit ihre Unterstützungsbereitschaft signalisiert hätten, werte der Analyst den geschlossenen Abgang des Vorstandsduos aktuell als Nachteil für die operative Entwicklung in dem anspruchsvollen Marktumfeld. Die weitere Verzögerung der Nachbesetzung der Vorstandsposten stelle ein gewisses Risikopotenzial für die operative Tätigkeit ab dem 01.01.2024 dar.Nach H1 habe SMT Scharf 31,7 Mio. Euro Umsatz erwirtschaftet, was einem deutlichen Rückgang von -15,4% yoy entspreche. So habe in diesem Zeitraum das deutlich gewachsene Geschäft mit Ersatzteilen und Serviceaufträgen (34,5% yoy bzw. 37,9% yoy), den Rückgang im Geschäft mit Neuanlagen nicht kompensieren können (-57,5% yoy). Dabei sei die Erlösentwicklung vor allem in den wichtigsten Regionen Russland (-43,3% yoy) & China (-20,3% yoy) deutlich unter die Vorjahresniveaus zurückgefallen. Diese seien jedoch von Sondereffekten beeinflusst gewesen.Lediglich die Umsätze im polnischen Markt hätten mit 102,8% yoy signifikant gesteigert werden können. Die weitere Erlösentwicklung sei zudem durch die verzögerte Auslieferung finalisierter Produkte im Gegenwert von ca. 5,0 Mio. Euro (MONe) beeinträchtigt gewesen, die in den Folgequartalen als Umsatz verbucht werden dürften. Unverändert sei das Geschäft mit Systemen für den Kohlebergbau das relevanteste Segment (81,4% d. Umsätze) neben dem Mineral- (14,2%) und Tunnelbergbau (0,3%).Nach 6M stehe somit ein EBIT von -1,8 Mio. Euro zu Buche. Neben der schwachen Umsatzentwicklung hätten hierzu vor allem steigende Bezugs- und Produktionspreise sowie ein deutlich negatives FX-Ergebnis von -2,8 Mio. Euro (Vj.: -0,3 Mio. Euro) beigetragen.SMT Scharf stehe mittelfristig einem anspruchsvollen Marktumfeld gegenüber. Der geschlossene Rückzug des Vorstands dürfte hiermit nicht in Verbindung stehen, stelle für das Unternehmen aufgrund des Weggangs langjähriger Kompetenzträger jedoch zunächst einen Nachteil dar. Nach den umfangreichen Anpassungen am Modell, welches einen konservativen Entwicklungspfad im Verhältnis zu den Unternehmenszielen abbilde, ergebe sich indes unverändert ein deutliches Upside-Potenzial. Die Anteilsscheine der SMT Scharf AG würden aktuell mit einem deutlichen Abschlag zum Buchwert des Eigenkapitals handeln (KBV 2023: 0,5x; Historischer Drei-Jahres-Durchschnitt: 0,87x).Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die SMT Scharf-Aktie, wenngleich er sein Kursziel aufgrund der überarbeiteten Prognosemodells von 17,00 auf 11,00 Euro deutlich reduziert. (Analyse vom 22.08.2023)