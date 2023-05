Börsenplätze SMT Scharf-Aktie:



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE000A3DRAE2, WKN: A3DRAE, Ticker-Symbol: S4AA) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad.



Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt.



Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. (17.05.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie der SMT Scharf AG (ISIN: DE000A3DRAE2, WKN: A3DRAE, Ticker-Symbol: S4AA) weiterhin fest.SMT Scharf habe am Freitag Finanzkennzahlen für Q1 veröffentlicht. Dabei würden sich die wesentlichen Kennzahlen wie von dem Analysten erwartet entwickeln und deutlich schwächer ausfallen als im Vorjahresquartal.In Q1 erziele SMT Scharf Konzernerlöse von 12,8 Mio. Euro (-13,1% yoy). Die rückläufige Top Line bewege sich im Rahmen der Analysten-Erwartung (MONe: 12,0 Mio. Euro). So sei 2022 von vermehrten Ersatzteilbestellungen russischer Kunden geprägt gewesen, die ihre Lagerbestände im Zuge des Ukraine-Krieges strategisch ausgebaut hätten. Folglich habe die Geschäftsentwicklung hier in Q1 2023 deutlich unter dem Vorjahresniveau (2,9 Mio. Euro; -47,3% yoy) gelegen. In China hätten die hohen Auslieferungen der neuen Maschinengeneration zur Erfüllung der China-III-Abgasnorm ebenso eine hohe Vergleichsbasis dargestellt (3,1 Mio. Euro; -22,5% yoy). Die weiteren Regionen hätten sich wie erwartet schwach entwickelt.Einzig die Nachfrage aus dem polnischen Markt sei deutlich ggü. dem Vorjahr gestiegen (3,3 Mio. Euro; +120,0% yoy). Im Zuge geopolitischer Spannungen würden sich die Investitionen in den Kohlebergbau hier aktuell auf einem hohen Niveau befinden. Hervorzuheben sei das Ersatzteilgeschäft, das um 6,6% yoy habe zulegen können (7,1 Mio. Euro). Das Neuanlagen- (4,2 Mio. Euro; -36,1% yoy) und Servicegeschäft (1,1 Mio. Euro; -15,3% yoy) sei jeweils stark rückläufig ausgefallen. Während die Segmente Kohle- (-14,5% yoy) und Mineralbergbau (-11,0% yoy) einen Umsatzrückgang ca. auf Konzernniveau verbucht hätten, seien im Tunnelsegment keine nennenswerten Erlöse erzielt worden.Durch die schwächere Umsatzbasis sowie Kostensteigerungen im Einkauf und höhere Betriebskosten falle das Konzern-EBIT in den roten Bereich (-1,1 Mio. Euro; Vj.: 5,5 Mio. Euro). Der Analyst habe ein etwas höheres Defizit von -2,0 Mio. Euro erwartet. Das Q1-EBIT 2022 sei von der Rückstellungsauflösung (+4,2 Mio. Euro) im Zusammenhang mit dem China-Geschäft beflügelt gewesen (Q1-EBIT bereinigt: 1,3 Mio. Euro).Der Jahresauftakt sei für SMT Scharf wie erwartet schwach verlaufen. Die Profitabilität falle hingegen zumeist zum Jahresbeginn deutlich niedriger aus als in den Folgequartalen, sodass der Analyst seine Prognosen unverändert lasse und von einem stabilisierten Geschäftsverlauf und Profitabilitätssteigerungen im Jahresverlauf ausgehe.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die SMT Scharf-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 17,00 Euro. (Analyse vom 17.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link