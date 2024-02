Börsenplätze SMT Scharf-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

6,45 EUR +2,38% (19.02.2024, 12:08)



Börse Stuttgart-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

6,35 EUR +2,42% (19.02.2024, 15:35)



ISIN SMT Scharf-Aktie:

DE000A3DRAE2



WKN SMT Scharf-Aktie:

A3DRAE



Ticker-Symbol SMT Scharf-Aktie:

S4AA



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE000A3DRAE2, WKN: A3DRAE, Ticker-Symbol: S4AA) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad.



Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt.



Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. (19.02.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato und Bastian Brach, Aktienanalysten der Montega AG, halten in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie der SMT Scharf AG (ISIN: DE000A3DRAE2, WKN: A3DRAE, Ticker-Symbol: S4AA) weiterhin fest.SMT Scharf habe jüngst einen Auftragsgewinn für ein Tunnelbauprojekt in Deutschland vermeldet. Dies untermauere nach Erachten der Analysten, dass SMT Scharf in diesem Produktsegment wettbewerbsfähig sei und aufgrund der langjährigen Expertise im Untertagebau hier mittelfristig signifikante Umsatzbeiträge generieren könne.Die Akquise beinhalte die Lieferung von Tunnelbahnen an den deutschen Netzbetreiber 50-Hertz. Die Bahnen würden vom Kunden zur Durchführung von Inspektionsfahrten eingesetzt, die entweder mit oder ohne Personal durchgeführt werden könnten. Für die ferngesteuerte Nutzung könnten Video- und Wärmebilder aufgenommen und übertragen werden, die über den Zustand des Tunnels und verbauter Teile (bspw. Hochspannungskabel) informieren würden. Weiterhin könnten die Fahrzeuge zum Material- oder Personentransport genutzt werden. Zudem sei Feuerlöschtechnik an Bord vorgesehen, die bei Bedarf ferngesteuert ausgelöst werden könne. Das Auftragsvolumen belaufe sich auf einen niedrigen einstelligen Mio. EUR Bereich und erstrecke sich planmäßig über einen Zeitraum von drei Jahren.Bis 2030 avisiere SMT Scharf ungefähr gleiche Umsatzanteile aus dem Kohle- bzw. Mineralbergbau sowie der Tunnellogistik. Aktuell (Stand: 9M/23) repräsentiere die Kohle ca. 83% des Konzerumsatzes. Der Tunnelbau hingegen nur 1%. In 2022 habe das Segment Umsatzbeiträge von rund 2,0 Mio. EUR generiert, während dieses Niveau in 2023 nach Erachten der Analysten nicht erreicht werden dürfte (MONe: 1,0 Mio. EUR). Der Auftragsgewinn werde ihres Erachtens somit augenscheinlich kurzfristig nicht zu einer deutlichen Vergrößerung der Umsatzbasis im Tunnelsegment führen. Nichtsdestotrotz sende SMT Scharf hiermit ein positives Signal und mache einen wichtigen Schritt in Richtung der Neuordnung der Top Line-Struktur hin zu einer größeren Umsatzbasis abseits des Kohlebergbaus. Bei erfolgreichem Start der Zusammenarbeit mit 50-Hertz auf dem akquirierten Projekt dürfte SMT sich für weitere Auftragsvolumina aus diesem Industriesegment qualifizieren. Laut Vorstand sei man darüber hinaus in fortgeschrittenen Gesprächen über Tunnelbau-Aufträge mit signifikanten Umsatzbeiträgen in den nächsten Jahren.Derweil dürfte das Jahr 2023 wie von den Analysten erwartet zu Ende gegangen sein (MONe Umsatz Q4: 21,9 Mio. EUR; -35,9% yoy). Die hohe Vorjahresbasis könne dabei trotz der verzeichneten Stabilisierung der Nachfrage aus dem chinesischen Markt und intakter Wachstumstreiber im für SMT stetig wichtiger werdenden polnischen Markt voraussichtlich jedoch nicht erreicht werden. Folglich sollte das Q4 ergebnisseitig ebenso rückläufig sein (MONe Q4: 1,3 Mio. EUR; Vj.: 4,1 Mio. EUR), wenngleich die verstärkten Vertriebsbemühungen im Aftersales sich auch in Q4 positiv niedergeschlagen haben sollten. Im Vergleich zu 2022 würden die Analysten H2/2023 bei niedrigerer Umsatzbasis (44,3 Mio. EUR vs. 56,3 Mio. EUR) deutlich profitabler erwarten (MONe Marge H2/23: 18,2%; +5,0 PP yoy). Dies sei auf den außerordentlich hohen EBIT-Beitrag aus Q3/23 zurückzuführen. Hier habe das margenstarke Service-Geschäft die operative Performance beflügelt (Q3-EBIT-Marge: 30,2%; +15,3 PP yoy). Außerdem hätten sich normalisierende FX-Kurse zugunsten des Konzerns ausgewirkt. Mit ihrer FY-EBIT-Erwartung von 5,3 Mio. Euro seien die Analysten über der Guidance von 4,5 Mio. EUR positioniert.Miguel Lago Mascato und Bastian Brach, Analysten der Montega AG, bestätigen ihre Kaufempfehlung für die SMT Scharf-Aktie inklusive des Kursziels von 12,00 EUR. (Analyse vom 19.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link