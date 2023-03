Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS führe zu einer interessanten und potenziell gefährlichen Situation im Schweizer Bankensektor. Der Zusammenschluss der beiden größten Schweizer Banken bedeute, dass über 50% der Bankeinlagen im Land von einem einzigen Institut gehalten würden. Dies sei eine massive Konzentration und könnte schwerwiegende Folgen für die Stabilität des Schweizer Bankensektors haben, sollte die UBS von einem Bank-Run betroffen sein.



Allerdings sei die UBS nicht die Credit Suisse und habe eine viel bessere Bilanz, was die Verwicklung in Marktskandale und andere verdächtige Aktivitäten angehe. Ganz zu schweigen davon, dass die Schweizer Aufsichtsbehörden wahrscheinlich doppelt darauf achten würden, diesen Giganten nicht scheitern zu lassen. Andererseits bedeute dies, dass, sobald die aktuellen Turbulenzen vorbei seien, Diskussionen über eine Aufspaltung der UBS beginnen könnten.



Obwohl sie die beiden größten Banken der Schweiz seien, hätten Credit Suisse und UBS zusammen einen Anteil von weniger als 10% am SMI, dem Index der 20 größten Schweizer Aktien. Dieser Index sei heute um etwas mehr als 1% gefallen und gehöre zu den größten Nachzüglern in Europa. Ein Blick auf den Wochenchart (W1) zeige, dass der Index die neue Woche mit einer bärischen Kurslücke begonnen und die Unterstützungszone von 10.300 Punkten getestet habe. Den Bullen sei es im ersten Anlauf gelungen, diesen Bereich zu verteidigen, und sie würden nun versuchen, eine Erholungsbewegung einzuleiten. (20.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Schweizer Banken stehen zu Beginn der neuen Woche im Mittelpunkt des Interesses, so die Experten von XTB.UBS ( ISIN CH0244767585 WKN A12DFH ) habe dem Kauf der Credit Suisse in einem von der Regierung vermittelten Deal zugestimmt, der darauf abzielt, Ruhe und Vertrauen in den europäischen Bankensektor wiederherzustellen. Die UBS werde die Credit Suisse für 3 Milliarden CHF kaufen und zusätzlich 9 Milliarden CHF an staatlichen Garantien erhalten. Darüber hinaus werde dem fusionierten Unternehmen zusätzliche Liquidität zur Verfügung gestellt. Die Staatsgarantien für die UBS sollten nicht überraschen, da die Bank auch rund 5 Milliarden CHF an Verlusten der Credit Suisse übernehmen werde.