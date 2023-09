Die Bewertung des Unternehmens scheine einen beträchtlichen Abschlag für "Value"-Investoren zu bieten, aber das sei keineswegs eine Garantie dafür, dass die Aktien des Unternehmens steigen würden. Die Stimmung rund um Modeunternehmen habe sich eindeutig verschlechtert - das Schreckgespenst einer Rezession in Europa und eines sich verlangsamenden Chinas dürfte den Bullen keineswegs gefallen und könnte im Extremfall dazu führen, dass die Multiplikatoren großer Luxusunternehmen aufgrund der schwächeren Makrosituation von den Märkten ebenfalls "angepasst" würden. (News vom 19.09.2023)



SMCP (ISIN: FR0013214145, WKN: A2H5K5, Ticker-Symbol: SFC, Euronext Paris-Symbol: SMCP) ist auf das Design und die Vermarktung von Luxusbekleidung und Accessoires für Damen und Herren spezialisiert. Die Produkte werden unter den Marken Sandro, Maje, Claudie Pierlot und Fursac verkauft.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SMCP: Prognose für drittes Quartal sowie für 2023 aktualisiert - Bedenken hinsichtlich der Luxusnachfrage - AktiennewsDie französische Modeholding SMCP (ISIN: FR0013214145, WKN: A2H5K5, Ticker-Symbol: SFC, Euronext Paris-Symbol: SMCP) hat ihre Prognose für das dritte Quartal sowie für das gesamte Jahr 2023 aktualisiert, so die Experten von XTB.Daraufhin habe der dynamische Ausverkauf der Aktien des Unternehmens begonnen. Die Rückgänge hätten bereits fast 28% erreicht und der breitere Sektor der Modeunternehmen werde heute unter dem Strich gehandelt, wobei LVMH ( ISIN FR0000121014 WKN 853292 ), Hermès ( ISIN FR0000052292 WKN 886670 ) und Kering leicht verlieren würden. SMCP habe die Prognosen gesenkt und auf eine allgemeine Verschlechterung der Nachfragebedingungen auf allen Märkten verwiesen, auf denen das Unternehmen präsent sei, wobei der Schwerpunkt auf China liege, wo die Nachfrage enttäuschend sei.Was habe das Unternehmen gemeldet?Zum Portfolio des Unternehmens würden die vier Pariser Luxusmarken Claudie Pierlot, Sandro, Maje und Fursac gehören. Zuvor habe das Unternehmen die Prognosen in der Hoffnung auf einen Aufschwung in China angehoben, doch heute sei der "Bann gebrochen".Im 2. Quartal 2023 seien die Produktverkäufe in China um 53% gestiegen, aber im 3. Quartal werde der Markt wahrscheinlich nicht mit dieser Dynamik rechnen können, wie SMCP die Anleger gewarnt habe.Infolgedessen erwarte das Unternehmen ein flaches Umsatzwachstum in der zweiten Hälfte dieses Jahres und rechne nicht mehr mit einem positiven Effekt aus China, der theoretisch durch den Basiseffekt aus dem Pandemiejahr" des letzten Jahres unterstützt werden sollte.Für das dritte Quartal erwarte das Unternehmen ein flaches oder leicht negatives Ergebnis, aber SMCP halte an einer höheren Prognose für das vierte Quartal fest. Im 2. Quartal hätten die Verkäufe in China den Produktumsatz des Unternehmens um mehr als 8,7% auf 305 Mio. Euro getrieben, heute liege die Gesamtkapitalisierung unter 300 Mio. Euro.Für das Gesamtjahr 2023 erwarte das Unternehmen ein einstelliges, bescheidenes Umsatzwachstum und habe seine Erwartung für die EBIT-Marge 2023 auf 7% bis 9% gesenkt, verglichen mit zuvor 9,2%. Das Unternehmen beabsichtige, die Kosten zu senken und den Einstellungsprozess zu verlangsamen.