Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

108,10 EUR +2,66% (24.04.2023, 15:27)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert. (24.04.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.SMA Solar sei stark bei großen Solarparks positioniert und wolle im Geschäft mit Haussolarsystemen einen Gang hochschalten. Das Unternehmen investiere in Deutschland und habe am Dienstag am Hauptsitz in Niestetal den ersten Spaten für die neue Fertigung in den Boden gerammt. Bis 2025 werde die dortige Produktionskapazität auf 40 Gigawatt verdoppelt."Made in Germany" sehe CEO Jürgen Reinert als Chance. Der Vorstandssprecher habe gegenüber dem AKTIONÄR Hot Stock Report gesagt: "Am Hauptstandort in Deutschland versorgen wir uns beispielsweise schon seit zwei Jahren klimaneutral mit Strom und Wärme. Auch bei der Auswahl unserer Lieferanten spielt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle."Spannend seien Produktinnovationen, die für die zunehmende Digitalisierung und die Einbindung von Elektroautos geeignet seien. "Im Homebereich werden wir zunächst in den USA ab Ende 2023 Schritt für Schritt neue Systeme und Lösungen anbieten. Hier ist das Energiemanagement dann direkt im Umrichter integriert, Kunden brauchen damit kein zweites Gerät. Auch passt dann unser eigener EV-Charger im Design dazu und ist per Software gut integriert. Somit wird dann das Elektroauto sonnenoptimiert geladen", sage Reinert. (Analyse vom 24.04.2023)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:108,00 EUR +2,08% (24.04.2023, 15:47)