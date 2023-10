unter folgendem Link.

Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 130 GW in über 190 Ländern installiert. Mit von SMA verkaufter Solar-Wechselrichter-Leistung in den vergangenen 20 Jahren konnten rund 63 Mio. Tonnen CO2e vermieden werden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (29.10.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Was genau sei plötzlich in der Solarbranche geschehen? Nach dem Run auf Solarmodule und Inverter würden die Aufträge platzen. Das sage ein Brancheninsider.Die israelische SolarEdge verneine, dass der Krieg direkte Auswirkungen auf die jüngste Gewinnwarnung gehabt habe. Vielmehr hätten "substanzielle unerwartete Stornierungen" von europäischen Händlern eine Neueinschätzung notwendig gemacht. Statt bis zu 920 Mio. Euro würden jetzt in Q3 nur noch 730 Mio. USD erwartet. Der operative Gewinn werde statt bis zu 135 Mio. USD nur noch bis 31 Mio. USD betragen. Es dürfte auch die neue Lieferfähigkeit von SMA Solar eine Rolle bei der SolarEdge-Schwäche gespielt haben. Der Hauptgrund sei allerdings ein anderer.Felix Bräuer Solarwatt sei mitten im Markt und spreche von einer enormen Volatilität der operativen Entwicklung. "Die Handwerkerschaft hat im letzten Jahr in ihrem Rausch überall Bestellungen platziert, um an Ware zu kommen und der ein oder andere dann eben auch doppelt und dreifach. Von daher sehen alle Hersteller gerade, dass Bestellungen vom Handel storniert werden, da Großhändler gerade die Abwertung der Module in ihren Lägern verkraften müssen und Lagerbestände herunterfahren."Wichtig zu wissen: Drohe SMA Solar ein ähnliches Szenario wie SolarEdge? SMA Solar habe jüngst sogar die Ziele für 2023 angehoben. Laut Bräuer gebe es wohl auch bei SMA die ein oder andere Stornierung. Aber: "In einigen Produktgruppen ist SMA immer noch ausverkauft und nicht lieferbar" - was ein gutes Zeichen sei und SMA Solar wohl nicht zu drastischen Preissenkungen zwinge. Dennoch: Für Neukäufe sei es zu früh, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU