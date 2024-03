Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

56,50 EUR +2,91% (27.03.2024, 10:13)



Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

56,10 EUR +2,09% (27.03.2024, 09:59)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 145 GW in über 200 Ländern installiert. Sie tragen dazu bei, den Ausstoß von jährlich rund 63 Mio. Tonnen CO2e zu vermeiden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (27.03.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Wechselrichterspezialist SMA Solar habe mit der Vorlage des Geschäftsberichts am Mittwoch die vorläufigen Zahlen von Ende Februar und die Prognose für 2024 bestätigt. Am Markt komme das im frühen Handel gut an, die Aktie lege deutlich zu. Mit Spannung erwartet würden die Aussagen des Managements auf der Pressekonferenz.Ab 10:00 Uhr würden Vorstandssprecher Jürgen Reinert und Finanzvorständin Barbara Gregor über die Geschäftsentwicklung berichten und sich zu den Aussichten für das laufende Jahr äußern. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe SMA den Umsatz zum Vorjahr um 78,6 Prozent auf 1,90 Milliarden Euro gesteigert und die Bruttomarge deutlich von 21,0 Prozent auf 29,4 Prozent verbessert. Entsprechend habe sich das EBITDA von 70 auf 311 Millionen Euro mehr als vervierfacht. Unter dem Strich seien 226 Millionen Euro hängengeblieben - nach 56 Millionen Euro im Vorjahr.Der Auftragsbestand habe Ende Dezember bei 1,71 Milliarden Euro und damit leicht unter dem Umsatzniveau des vergangenen Jahres gelegen. Im zweiten Halbjahr 2023 habe sich der Auftragseingang wie erwartet rückläufig entwickelt, doch gerade im Segment Large Scale & Project Solutions bleibe die Nachfrage hoch. Für das laufende Jahr habe SMA die Prognose von Ende Februar bestätigt. Angepeilt würden ein Umsatz von 1,95 bis 2,22 Milliarden Euro und ein EBITDA zwischen 220 und 290 Millionen Euro.Die Solarbranche habe sich nach dem deutlichen Abverkauf im vergangenen Jahr noch immer nicht erholt. SMA bewege sich inzwischen seit Monaten in einer breiten Seitwärtsrange zwischen etwa 46 und 62 Euro. Zahlen und Prognose hätten zunächst keine Überraschung gebracht. Spannend werde nun, was das Management auf der Pressekonferenz zu den weiteren Aussichten sage.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: