Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert. (11.01.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wuchtiger Chart-Ausbruch der deutschen Solarhoffnung SMA Solar. Analysten würden mehr und mehr das Ausmaß des Solarbooms erkennen.Werde 2023 das Jahr von SMA Solar? Der Start könnte zumindest nicht besser sein. Jeffries habe heute das Ziel massiv von 55 auf 85 Euro angehoben. So weit habe sich bisher kein Analyst vorgewagt - das bisherige Top-Kursziel habe bei 66 Euro gelegen.Die Begründung der Experten sei stimmig. Da dank einer Entspannung bei der Chipversorgung die Solarfirma Anfang 2023 wieder eine Auslastung von 80 Prozent erwarte, seien "fundamental höhere Margen" zu erwarten. Auch seien die Konsensus-Schätzungen offenbar zu niedrig und könnten angehoben werden. Auch gegenüber "Der Aktionär" habe SMA Ende 2022 von einer Besserung der Versorgungslage gesprochen.Während Enphase und SolarEdge vor allem bei kleineren Solaranlagen zum Einsatz kämen, profitiere SMA Solar verstärkt vom Ausbau größer Anlagen, der zeitversetzt Dynamik aufnehmen könnte. Gegenüber dem "Hot Stock Report" habe etwa der BayWa-Vorstand, der Europas größten Solarmodulhandel betreibe, 2022 eine anhaltende Dynamik bei Solar-Firmendächer vorausgesagt.SMA Solar habe sich lange im Umbau befunden, doch könnte nun die Früchte ernten. Zur Erinnerung die Aussage des damaligen Finanzvorstandes von SMA Solar im HSR-Interview: "SMA holt sehr tief Luft, um dann mit neuen Energiemanagement-Plattformen inklusive Batterie diesen Smart-Home-Markt und für Industriekunden völlig neu zu bestimmen."Solarwatt-Manager Felix Bräuer habe gegenüber "Der Aktionär" frühzeitig vom Run auf Solar und erfolgreichen Preiserhöhungen des Lieferanten SMA Solar berichtet - seit dem Depot-2030-Nachkauf im März 2022 habe die größte Depot-Position SMA nunmehr 140 Prozent zugelegt. Starker Ausblick von Solarwatt für den Markt: "Es ist weiter Vollgas angesagt und Wachstumsraten (Europa) größer 50 Prozent sollten 2023 möglich sein."Im Depot 2030 befinden sich SMA Solar, Enphase, TeamViewer und Axon, am Freitag wird es einen Neukauf geben, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2023)