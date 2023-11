Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 130 GW in über 190 Ländern installiert. Mit von SMA verkaufter Solar-Wechselrichter-Leistung in den vergangenen 20 Jahren konnten rund 63 Mio. Tonnen CO2e vermieden werden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (09.11.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichterherstellers SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Nach den schwachen Ausblicken von Enphase und SolarEdge seien die Zahlen von SMA Solar an der Börse mit Spannung erwartet worden.In den ersten neun Monaten habe SMA den Umsatz um 84,7 Prozent auf 1,34 Mrd. Euro gesteigert. Das EBITDA sei mit 231 Mio. Euro mehr als viermal so hoch ausgefallen wie vor einem Jahr. Unter dem Strich sei der Gewinn von rund elf auf über 180 Mio. Euro gestiegen. Im Gesamtjahr wolle das TecDAX-Unternehmen wie zuletzt angekündigt 1,8 bis 1,9 Mrd. Euro Umsatz erzielen, das EBITDA solle zwischen 285 und 325 Mio. Euro liegen.Nach den bereits bekannten vorläufigen Zahlen habe der Fokus aber ohnehin vor allem auf der Auftragsentwicklung gelegen. Und auch die Bücher seien weiter voll. Der Auftragsbestand habe per Ende September bei zwei Mrd. Euro gelegen. Im Vorjahr seien es nur 1,7 Mrd. Euro gewesen. Dennoch zeige sich, dass der Auftragseingang schwächle. Im Vergleich zum Vorjahr habe es hier einen Rückgang um 83 Prozent auf 109 Mio. Euro gegeben.Die SMA Solar Technology-Aktie springe im frühen Handel deshalb nicht an. Jefferies-Analyst Constantin Hesse zeige sich angesichts der trägeren Auftragsentwicklung im dritten Quartal skeptisch. Die Schätzungen für 2024 könnten dadurch unter Druck geraten.Anleger sollten die Entwicklung im Tagesverlauf genau beobachten, der Analysten-Call könnte für weitere Ausschläge sorgen. Der Stopp bei 49 Euro sollte beachtet werden, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: