Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

61,75 EUR -7,14% (04.10.2023, 15:20)



Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

62,45 EUR +11,22% (04.10.2023, 15:08)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 130 GW in über 190 Ländern installiert. Mit von SMA verkaufter Solar-Wechselrichter-Leistung in den vergangenen 20 Jahren konnten rund 63 Mio. Tonnen CO2e vermieden werden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (05.10.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Nach einer Verschnaufpause nehme der Megatrend Photovoltaik wieder Schwung auf. Das helfe auch SMA Solar. Vor allem in Deutschland sei die Lust auf die Sonne groß wie nie.So viel Sonnenkraft habe es hierzulande noch nie gegeben: 2Schreibt man das bisherige PV-Zubauwachstum fort, dann werden 2023 über eine Million neue Solaranlagen mit rd. 13.000 MW Solarleistung in Betrieb gehen", so IWR-Chef Dr. Norbert Allnoch.In Deutschland seien im Spätsommer bereits über 700.000 Solaranlagen mit einer Leistung von 9.200 MW in Betrieb gegangen. Das gehe aus der ersten Auswertung von Daten des Marktstammdatenregisters durch das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) in Münster hervor. Damit werde das bisherige Jahres-Allzeithoch in Deutschland aus dem Jahr 2012 (Jahreszubau: knapp 8.200 MW) pulverisiert.Die Gründe für das hohe Wachstum seien vielschichtig. "Ein Trend ist der schon fast unglaubliche Boom bei kleinen Balkon-Solaranlagen im Privatsektor auf Grund der gesunkenen Preise für Solarmodule. Gewerbetreibende bauen zudem immer häufiger eigene Solaranlagen, weil sie sich vor unverhofften Preissprüngen auf dem Strommarkt wie im letzten Jahr schützen wollen."Wie jüngst geschrieben, würden Solar-Installateure von einer "brutal" hohen Nachfrage durch die KfW-Förderung berichten. Ein Sprecher von SMA Solar habe im "AKTIONÄR Hot Stock Report" im September erklärt: "Einen ähnlichen Preisverfall für Solar-Wechselrichter sehen wir nicht." Auch Bräuer von Solarwatt sei trotz Sommerloch optimistisch geblieben: "Aktuell merken wir, dass das Interesse schon wieder an Fahrt gewinnt." (Analyse vom 05.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: