Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 125 GW in über 190 Ländern installiert. Mit von SMA verkaufter Solar-Wechselrichter-Leistung in den vergangenen 20 Jahren konnten rund 63 Mio. Tonnen CO2e vermieden werden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (23.06.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Überraschung am frühen Freitagabend: Eigentlich sei der Juni für SMA Solar-Anleger bislang ziemlich unerfreulich gewesen. Rund 18% sei es für den Kurs in den vergangenen Wochen abwärts gegangen. Mit einem Minus von mehr als 5% sei die Aktie heute zeitweise im MDAX ganz hinten gewesen. Doch kurz vor Ende des regulären Handels habe es eine tolle Überraschung gegeben.SMA Solar melde, dass das Unternehmen "ein sehr positives" erstes Halbjahr erwarte und erhöhe seine Jahresprognose. Als Ursache für diese positive Nachricht nenne die hessische Gesellschaft "nach dem bereits positiven ersten Quartal ein über den Planungen liegendes starkes zweites Quartal". Der Kurs reagiere prompt und steige von 84 Euro zunächst direkt auf mehr als 100 Euro. Damit habe sich die Aktie im MDAX an die Spitze gesetzt.Am 10. August veröffentliche das Unternehmen seine endgültigen Zahlen zum ersten Halbjahr. SMA Solar sei eine laufende Aktionär-Empfehlung. Anleger sollten nach der Top-Nachricht selbstverständlich dabeibleiben, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.06.2023)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:102,00 EUR +16,50% (23.06.2023, 17:44)