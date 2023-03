Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

76,00 EUR +0,33% (27.03.2023, 15:42)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert. (27.03.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Mit einem starken Q4/2022 habe SMA Solar die Schätzungen der Experten übertroffen: Im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) sei der Umsatz um über 8% auf 1.065,9 Mio. Euro gestiegen, der Jahresüberschuss sei mit 55,8 Mio. Euro ins Plus gedreht. Ergebnisseitig habe SMA von einem Sonderertrag profitiert. Der dürfte 2023 gut kompensiert werden.Durch die in der zweiten Jahreshälfte verbesserte Verfügbarkeit elektronischer Komponenten sei SMA kräftig ins Rollen gekommen. Zudem gehen unverändert mehr Aufträge ein als abgearbeitet werden können, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Der Auftragsbestand habe sich zum Jahresultimo nochmals auf 2.077,4 Mio. Euro erhöht (31.12.2021: 886,6 Mio. Euro). Das verspreche für 2023 ein gutes Geschäft - sofern es zu keinen erneuten Engpässen bei den Lieferketten komme. SMA wolle einen Umsatz zwischen 1.350 und 1.500 Mio. Euro und ein EBITDA von 100 bis 140 Mio. Euro einfahren. Die Experten würden beim Nettoergebnis 2023 mit 57,4 Mio. Euro (1,65 Euro je Aktie) kalkulieren, denn der Sonderertrag im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich aus einem Immobilienverkauf müsse zunächst kompensiert werden.Getrieben vom politischen Willen, die Solarenergie in Deutschland spürbar auszubauen, brumme bei SMA das Geschäft. Die Experten von "Der Anlegerbrief" halten ab 2024 einen Ergebnissprung für möglich. Investierte Anleger (41/2021) sollten an Bord bleiben. (Ausgabe 11 vom 25.03.2023)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:76,00 EUR +0,33% (27.03.2023, 15:45)