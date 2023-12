Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 135 GW in über 200 Ländern installiert. Sie tragen dazu bei, den Ausstoß von jährlich rund 63 Mio. Tonnen CO2e zu vermeiden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (13.12.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Einigung der Ampel-Koalition auf einen Bundeshaushalt für 2024 und die damit verbundenen Einsparungen hätten bei einigen deutschen Aktientiteln für ordentlich Druck gesorgt. Besonders stark verliere die Aktie von SMA Solar. Sie gebe fast 10 Prozent auf 51,90 Euro ab und sei damit der mit Abstand größte Verlierer im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ). Wirtschaftsminister Robert Habeck habe von schmerzhaften Einschnitten für die Solarbranche gesprochen."Die Löcher müssen durch Sparen gestopft werden und das drückt in einer ersten Reaktion auf die Stimmung für einzelne Werte wie Lufthansa wegen der Sorge um eine Wiedereinführung der Kerosinsteuer und SMA Solar wegen der Kürzung der Solarförderung", habe ein Händler kommentiert.Habeck habe gesagt: "Das tut mir sehr weh." Ursprünglich habe das Wirtschaftsministerium geplant, mit Subventionen für wieder mehr Ansiedlungen zur Solarzellenproduktion in Deutschland zu sorgen. Wie groß die Einsparungen würden, ob das Programm vielleicht sogar komplett gestrichen werde, sei bislang noch unbekannt.Bereits am Dienstag habe SMA Solar angekündigt, in die USA zurückkehren zu wollen. Der neue Produktionsstandort solle über eine jährliche Fertigungskapazität von 3,5 Gigawatt pro Jahr verfügen, habe das Unternehmen am Dienstag in Niestetal bei Kassel mitgeteilt. Derzeit gebe es Verhandlungen mit mehreren Bundesstaaten und potenziellen Partnern über einen weiteren Ausbau. Startschuss für die Produktion solle 2025 sein.Das Papier sei keine laufende Empfehlung des "Aktionär". Und nach den jüngsten Entwicklungen drängt sich ein Kauf auch weiter nicht auf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur SMA Solar Technology-Aktie. (Analyse vom 13.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link