Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

59,40 EUR -0,34% (21.11.2022, 09:14)



XETRA-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

59,15 EUR -1,42% (21.11.2022, 09:03)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von über 115 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im TecDAX sowie im SDAX gelistet. (21.11.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Die erwartete Entspannung bei der Lieferung von elektronischen Bauteilen lasse SMA Solar optimistischer in die Zukunft blicken. Beim Umsatz solle nun eine Range von 975 bis 1.050 Mio. Euro (zuvor: 900 bis 1.050 Mio.) erreicht werden. Beim EBITDA würden 60 bis 75 Mio. Euro (zuvor: 10 bis 60 Mio. Euro) erwartet.Die Neunmonatszahlen seien jedoch insgesamt noch von den Lieferkettenengpässen bei elektronischen Bauteilen geprägt. Der Umsatz habe mit 724,1 Mio. Euro rund 3% im Minus gelegen. Das Konzernergebnis sei um gut 28% auf 11 Mio. Euro gefallen. Und auch beim Ausblick müsse ein bisschen Wasser in den Wein gegossen werden: Ein Immobilienverkauf in zweistelliger Millionenhöhe stütze das Ergebnis. Die Experten seien zuvor von einem Minus in 2022 ausgegangen und würden ihre Schätzungen jetzt anheben. Durch die im nächsten Jahr in Kraft tretenden Anpassungen im EEG, dank derer die Photovoltaik eine nochmals größere Rolle bei der Stromerzeugung einnehmen solle, treffe das Angebot von SMA auf ein zunehmend freundlicheres Umfeld.SMA verfüge über einen sehr starken Auftragsbestand von gut 1,7 Mrd. Euro (9M 2021: 0,9 Mrd. Euro). 2023 dürfte die globale Lage trotzdem noch dämpfen. Sei der Bremsklotz ab 2024 weg, so sei ein Ergebnissprung möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: