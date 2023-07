Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

108,70 EUR +0,93% (06.07.2023, 11:46)



XETRA-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

108,30 EUR +0,84% (06.07.2023, 11:13)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 125 GW in über 190 Ländern installiert. Mit von SMA verkaufter Solar-Wechselrichter-Leistung in den vergangenen 20 Jahren konnten rund 63 Mio. Tonnen CO2e vermieden werden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (06.07.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Dank florierenden Geschäften im ersten Halbjahr schraubt der Solartechnikkonzern seine Ziele ein weiteres Mal nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie der SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92).Erwartet werde nun ein Umsatz von 1,7 Mrd. bis 1,85 Mrd. Euro (bisher 1,45 Mrd. bis 1,6 Mrd. Euro). Das operative Ergebnis (EBITDA) solle eine Spanne von 230 Mio. bis 270 Mio. Euro erreichen, zuvor seien 135 Mio. bis 175 Mio. Euro angepeilt worden. Insbesondere die überraschend schnelle Verbesserung der Materialversorgung sowie höhere Gewinne aller Segmente würden den Vorstand optimistisch stimmen.Im zweiten Quartal habe das Unternehmen seine Kennziffern deutlich verbessern können. Der Umsatz sei voraussichtlich von 251 Mio. auf 400 Mio. bis 410 Mio. Euro gestiegen. Das EBITDA dürfte sich auf 60 Mio. bis 70 Mio. Euro verbessert haben, nachdem im Vorjahresabschnitt lediglich ein kleiner Gewinn von einer Mio. Euro verbucht worden sei.Die Aktie sei nach der Meldung um rund 15 Prozent nach oben gesprungen und habe in den Tagen danach sogar ein Rekordhoch markiert. Das habe Reinert nicht davon abgehalten, erneut bei der SMA-Aktie zuzugreifen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: