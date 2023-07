Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

110,00 EUR -0,99% (03.07.2023, 13:24)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 125 GW in über 190 Ländern installiert. Mit von SMA verkaufter Solar-Wechselrichter-Leistung in den vergangenen 20 Jahren konnten rund 63 Mio. Tonnen CO2e vermieden werden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (03.07.2023/ac/a/t)



Die deutlich verbesserte Materialversorgung habe SMA Solar ein sehr starkes erstes Halbjahr 2023 beschert: Der Umsatz solle bei 770 bis 780 Mio. Euro (HJ 2022: 472 Mio. Euro) und das EBITDA bei 120 bis 130 Mio. Euro (HJ 2022: 16 Mio. Euro) liegen. Für das Gesamtjahr folge daraus eine weitere kräftige Zielanhebung.Demnach wolle das Management 2023 den Umsatz nun bis in eine Range von 1,7 bis 1,85 Mrd. Euro (zuvor: 1,45 bis 1,6 Mrd. Euro) steigern. Deutlich überproportional solle das EBITDA verbessert werden. Hier liege die Messlatte jetzt bei 230 bis 270 Mio. Euro (zuvor: 135 bis 175 Mio. Euro). Besonders erfreulich sei dabei, dass im Mittel der neuen Zielspannen die EBITDA-Marge auf über 14% im Jahr 2023 (GJ 2022: rd. 6,6%; vorherige Planungen: rd. 9,8%) klettern dürfte. Folglich würden auch die Experten ihre Schätzungen nach oben anpassen, würden aber noch konservativ in der Mitte der genannten Spannen bleiben.Der gemäß EEG geplante Ausbau der Solarenergie in Deutschland beschere SMA eine kräftige Sonderkonjunktur. Durch die verbesserte Materialverfügbarkeit bringe das Unternehmen die PS immer besser auf die Straße. Die Empfehlung der Experten (Ausgabe 23/2023), zwischen 80 und 85 Euro mit einem Abgreiflimit zu agieren, sei gerade rechtzeitig vor der erneuten Zielanhebung gekommen.