Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

59,55 EUR +2,67% (27.12.2023, 12:19)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 135 GW in über 200 Ländern installiert. Sie tragen dazu bei, den Ausstoß von jährlich rund 63 Mio. Tonnen CO2e zu vermeiden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (27.12.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Starke Zahlen und eine erneute Zielanhebung für 2023 bei SMA Solar: Im Neunmonatszeitraum sei der Umsatz um fast 85% auf 1.337,4 Mio. Euro gestiegen. Das Konzernergebnis sei auf 180,4 Mio. Euro (9M 2022: 11,0 Mio. Euro) gesprungen. Entgegen den guten Zahlen sei die Aktie seit Sommer auf Talfahrt. Das habe diverse Gründe.Trotz des starken Wachstums würden Investoren die Konkurrenz aus China fürchten. Zudem habe das Unternehmen zwischenzeitlich unter Lieferengpässen gelitten. Mit der Haushaltskrise der Ampel habe es zudem Gegenwind für die Förderung von Solaranlagen in Deutschland gegeben. Als wäre das alles nicht genug, habe der Shortseller Ningi Research die Aktivierung von Entwicklungskosten kritisiert. Dabei stelle der Shortseller konkrete Fragen, u.a. zu (noch) nicht erfolgten Impairments. SMA habe schnell reagiert, aber ohne auf die Vorwürfe im Detail einzugehen. Das erschwere für die Experten die Einschätzung, ob die Anschuldigungen berechtigt seien oder nicht.Voraussichtlich gebe erst die Bilanzvorlage am 27. März 2024 Aufschluss. Gemessen an den jüngst genannten Zielen sei SMA trotz der Störfeuer günstig bewertet. Unsere Erstempfehlung (41/2021) ist unverändert im Plus, die Nachkäufe liegen hinten, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Aufgrund der vorherrschenden Unsicherheiten sollten bestehende Positionen bei 45 Euro abgesichert werden. (Ausgabe 47 vom 23.12.2023)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:59,40 EUR +2,15% (27.12.2023, 12:02)