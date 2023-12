Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

56,60 EUR +7,30% (14.12.2023, 16:06)



XETRA-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

56,65 EUR +9,15% (14.12.2023, 15:52)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 135 GW in über 200 Ländern installiert. Sie tragen dazu bei, den Ausstoß von jährlich rund 63 Mio. Tonnen CO2e zu vermeiden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (14.12.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von SMA Solar notiere am Donnerstag zwischenzeitlich zweistellig im Plus und egalisiere damit den starken Abverkauf vom Vortag. Grund dafür sei die Hoffnung auf sinkende Zinsen sowohl in den USA als auch im Euro-Raum im kommenden Jahr, was von den Anlegern am Donnerstag vor allem im Nebenwertebereich gefeiert worden sei.Derweil werde viel gemutmaßt über die Sparzwänge, die aus der tags zuvor nach zähem Ringen erzielten Einigung auf den Bundeshaushalt resultieren würden. Vizekanzler Robert Habeck habe unter anderem auch von schmerzhaften Einschnitten für die Solarbranche gesprochen. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) wiederum habe betont, dass es dem Vernehmen nach keine Einschnitte bei der Förderung von Solaranlagen über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geben werde.Der BSW habe aber kritisiert, dass der notwendige Aufbau von Solarfabriken in Deutschland von den Kürzungsplänen der Ampel-Koalition betroffen sein solle. Dies sei auch am Donnerstag noch einmal in einem Medienbericht thematisiert worden, habe die Kurse von Solar-Aktien allerdings nur kurzzeitig belastet.Aus technischer Sicht habe die SMA-Solar-Aktie zumindest den Sturz unter die psychologisch wichtige 50-Euro-Marke beziehungsweise das Jahrestief bei 48,96 Euro verhindern können. Das deute zwar auf eine Bodenbildung hin, um diese zu bestätigen, müsse der Kurs allerdings zunächst die 50-Tage-Linie bei 58,20 Euro zurückerobern und anschließend den Ausbruch über das Dezember-Hoch bei 62,95 Euro schaffen."Der Aktionär" empfiehlt vorerst an der Seitenlinie zu bleiben, so Michael Diertl. (Analyse vom 14.12.2023)mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link