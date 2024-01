Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 135 GW in über 200 Ländern installiert. Sie tragen dazu bei, den Ausstoß von jährlich rund 63 Mio. Tonnen CO2e zu vermeiden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (30.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) unter die Lupe.Solarwerte hätten es weiterhin sehr schwer, sich in die Herzen der Anleger zu spielen. Eine Studie der DZ BANK mache Hoffnung, insbesondere für den deutschen Solarkonzern SMA Solar. Das Spitzeninstitut der deutschen Genossenschaftsbanken habe den hessischen Wechselrichter-Hersteller neu in die Coverage aufgenommen. Dabei kämen die Analysten der DZ BANK zu einem durchaus positiven Gesamturteil. Aus Sicht der Experten habe SMA Solar mittlerweile im Vergleich zur Konkurrenz eine günstige Bewertung erreicht. Dieser Umstand sowie die starke Marktposition in den USA und Europa hätten sie veranlasst, ein Kaufvotum mit Kursziel 64 Euro abzugeben.Bis zur alten Stärke von SMA Solar sei es noch ein sehr weiter Weg. Helfen könnten u.a. politische Maßnahmen, um die deutsche Industrie vor der Billigkonkurrenz aus China besser zu schützen. So könnte eine höhere Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz für Anlagen mit einem Mindestanteil an europäischen Komponenten genauso gut helfen wie die bevorzugte Schaffung von Produktionsstandorten in Deutschland und im Rest von Europa. Die gesamte Solarbranche warte auf die finalen Pläne von Bundeswirtschaftsminister Habeck zur Rettung der hiesigen Solarindustrie und ob das der große Wurf dank klammer Kassen sein werde, gelte es abzuwarten.Obwohl SMA Solar im Kern ein gesundes und innovatives Unternehmen sei, sollten die Anleger zunächst eine Bodenbildung abwarten. SMA Solar sei derzeit noch keine Empfehlung des "Aktionärs", so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2024)