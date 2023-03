unter folgendem Link.



Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

78,70 EUR +2,01% (29.03.2023, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

83,00 EUR +6,96% (29.03.2023, 21:59)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert. (29.03.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Der hessische Solartechnikhersteller schärfe seine Prognose noch einmal nach und blicke nun noch optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Im laufenden Jahr dürften sich die Geschäfte noch besser entwickeln als bisher gedacht, habe SMA Solar am Mittwochabend mitgeteilt. Bereits zu Jahresbeginn habe der Vorstand deutliche positive Anzeichen für eine gute Geschäftsentwicklung gesehen. Als Gründe für die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sehr guten Werte habe das Management eine verbesserte Lieferfähigkeit, eine gestiegene Auslastung im Produktionsbereich, einen guten Produktmix sowie saisonal bedingt geringe Kosten des Unternehmens im ersten Quartal genannt. Gleichzeitig bekräftige SMA Solar die Absicht, im weiteren Jahresverlauf wie geplant verstärkt investieren zu wollen, um vom anhaltend positiven Marktumfeld zu profitieren. Die gute Profitabilität des ersten Quartals lasse sich deshalb voraussichtlich nicht linear fortschreiben.Die Anleger hätten sich davon am Abend hocherfreut gezeigt: Im nachbörslichen Handel bei Tradegate baue die SMA Solar-Aktie ihre Kursgewinne auf fast 7% aus. Das Mehrjahreshoch bei 84,70 Euro von Anfang Februar rücke damit wieder in greifbare Nähe, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)