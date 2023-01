Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert. (15.01.2023/ac/a/t)



Deutschlands Vorzeige-Solarunternehmen profitiere nicht nur vom Solarboom, sondern verstärkt auch vom Batterie- und Wasserstoffwachstum. "Fertig!", so SMA Solar stolz in sozialen Netzwerken. RWE habe die erste Megabatterie in Deutschland fertiggestellt: Das Batteriesystem habe eine Gesamtleistung von 117 Megawatt. 420 Module mit Lithium-Ionen-Batterien würden sich dabei auf die Kraftwerksstandorte Lingen und Werne verteilen.Roger Miesen, CEO RWE Generation erkläre: "Mit Erneuerbaren Energien braucht es in Deutschland Speicherlösungen, die einspringen, wenn Wind und Sonne gerade nicht liefern." Der kommerzielle Betrieb solle in den nächsten Tagen anlaufen.SMA Solar freue sich mit, denn ermöglicht werde das Megaprojekt von 47 Sunny Central Storage Batterie-Wechselrichter. Und die Perspektiven für weiteres Wachstum seien gut: RWE betreibe aktuell Batteriespeicherprojekte mit einer installierten Leistung von rund 270 MW. Das Ziel sei es, weltweit bis 2030 drei Gigawatt an Batteriespeichern zu bauen.