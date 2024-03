Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

58,45 EUR -0,60% (04.03.2024, 15:31)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 145 GW in über 200 Ländern installiert. Sie tragen dazu bei, den Ausstoß von jährlich rund 63 Mio. Tonnen CO2e zu vermeiden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (04.03.2024/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Erwartet starke Zahlen habe SMA Solar zum Geschäftsjahr 2023 geliefert: Auf vorläufiger Basis sei der Umsatz um knapp 79% auf 1,9 Mrd. Euro geklettert, während sich das EBITDA auf 311 Mio. Euro mehr als vervierfacht habe. Der Markt habe dies mit zweistelligen Kurszuwächsen gefeiert - trotz des verschlechterten Umfelds für Solar.Deutlich niedrigere Strompreise, Kürzungen des Bundes bei der Solarförderung und Konkurrenz aus China hätten der Branche zuletzt zugesetzt. Daher dürfe die Prognose für 2024 durchaus als positiv eingestuft werden: Der Umsatz solle auf 1,95 bis 2,22 Mrd. Euro klettern (+2,4 bis +13,8%), das EBITDA aber auf 220 bis 290 Mio. Euro sinken (-29,3 bis -6,8%). Auf dieser Basis würden die Experten für das aktuelle Geschäftsjahr mit einem Gewinn je Aktie von 4,69 Euro kalkulieren. Dies entspreche einem KGV von knapp 12. Da die Experten für 2025 wieder mit einem Gewinn wachstum rechnen würden, sei die Bewertung günstig. Allerdings stünden noch Vorwürfe des Shortsellers Ningi Research im Raum. Diese hätten die Aktivierung von Entwicklungskosten betrpffen. Ein genauer Blick auf die für den 27. März angekündigte Bilanzvorlage sei daher Pflicht.Die jüngst vorgelegten Zahlen würden ein hoch profitables Unternehmen zeigen, das sich auch in schwierigerem Fahrwasser behaupte. Unser Stopp bei 45 Euro hat gehalten, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Anleger sollten bei der SMA Solar Technology-Aktie dabei bleiben. (Ausgabe 8 vom 02.03.2024)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:59,45 EUR +1,02% (04.03.2024, 15:17)