Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert. (17.10.2022/ac/a/t)





Niestetal (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Helikon Investments Limited baut Netto-Leerverkaufsposition in SMA Solar Technology-Aktien deutlich ab:Die Shortseller von Helikon Investments Limited haben den Rückzug aus ihrem Engagement in den Aktien des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) angetreten.Die Finanzprofis von Helikon Investments Limited mit Sitz in London haben am 14.10.2022 ihre Short-Position in den SMA Solar Technology AG-Aktien von 2,70% auf 2,63% verringert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den SMA Solar Technology AG-Aktien:2,63% Helikon Investments Limited (14.10.2022)1,00% AKO Capital LLP (04.08.2022)0,69% Talomon Capital Limited (04.04.2022)0,52% Columbus Circle Investors (21.08.2014)0,50% Ennismore Fund Management Limited (15.07.2022)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: