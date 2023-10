Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 130 GW in über 190 Ländern installiert. Mit von SMA verkaufter Solar-Wechselrichter-Leistung in den vergangenen 20 Jahren konnten rund 63 Mio. Tonnen CO2e vermieden werden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (05.10.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Wechselrichterhersteller SMA Solar profitiere weiter vom Boom bei Solaranlagen und hebe dank guter Geschäfte im dritten Quartal seinen Ausblick für das Gesamtjahr an. Die Aktie habe auf Tradegate mit einem Kurssprung von mehr als 20 Prozent auf 66,50 Euro reagiert. Damit rücke nun ein erster Widerstand in den Fokus.SMA Solar erwarte nun für 2023 einen Umsatz von 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen aus dem hessischen Niestetal am Mittwochabend überraschend mitgeteilt habe. Bislang hätten 1,7 bis 1,85 Milliarden Euro im Plan gestanden. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwarte das Management zwischen 285 und 325 Millionen Euro. Bis dato hätten 230 bis 270 Millionen Euro im Plan gestanden.In den ersten neun Monaten des Jahres habe SMA Solar nach vorläufigen Zahlen einen Erlös von 1,335 bis 1,345 Milliarden Euro erzielt - deutlich mehr als die im Vorjahreszeitraum erreichten 724 Millionen Euro. Das operative Ergebnis hätten die Hessen von 50 Millionen Euro ein Jahr zuvor nun voraussichtlich auf 230 bis 235 Millionen Euro gesteigert. Vor allem in den Bereichen Large Scale & Project Solutions sowie Commercial & Industrial Solutions seien die Geschäfte im dritten Quartal rund gelaufen, habe es geheißen.Das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung für SMA Solar auf "hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse bleibe vorsichtig mit Blick auf die Aufträge des Solartechnik-Unternehmens. Dies habe er in einer ersten Reaktion am Mittwoch auf die Anhebung der Unternehmensziele geschrieben.SMA Solar sei Mitglied im "Der Aktionär" Familienunternehmen-Index. (Analyse vom 05.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link