Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

91,65 EUR -1,45% (13.07.2023, 11:47)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 125 GW in über 190 Ländern installiert. Mit von SMA verkaufter Solar-Wechselrichter-Leistung in den vergangenen 20 Jahren konnten rund 63 Mio. Tonnen CO2e vermieden werden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (13.07.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Die Korrektur bei SMA Solar setze sich weiterhin fort. Mittlerweile notiere das Papier des hessischen Unternehmens nur noch knapp oberhalb des Niveaus vor der beeindruckenden Prognoseanhebung Ende Juni. Belastend wirke eine neue Studie von Jefferies, in der die Experten ihre Kaufempfehlung zurücknehmen und auch das Kursziel senken würden.Analyst Constantin Hesse rechne mit einer Verlangsamung des Auftragseingangs in allen Segmenten. Dies begrenze trotz der deutlichen Prognoseanhebung und des robusten Austragsbestands das Potenzial für weiter steigende Markterwartungen. Vor den Zahlen zum zweiten Quartal habe er deshalb seine Einstufung von "buy" auf "hold" gesenkt und das Kursziel von 120 auf 105 Euro reduziert.Die bessere Verfügbarkeit von Komponenten sollte aber weiterhin für eine stärkere Auslastung der Produktion und für höhere Margen sorgen. Hesse gehe angesichts eines kürzlich veröffentlichten Berichts von SolarPower Europe zudem davon aus, dass das weltweite Wachstum von Solarinstallationen in den kommenden Jahren stark bleibe. SMA Solar dürfte mit seinen Zentral-Wechselrichtern davon besonders profitieren.Die Aussichten für SMA Solar seien weiter gut - das sehe auch Jefferies grundsätzlich so. Dass eine Verlangsamung nach dem starken Jahresstart eintrete, sei keine Überraschung - seien doch auch Nachholeffekte für das rasante Wachstum verantwortlich gewesen. Inzwischen habe die SMA Solar Technology-Aktie vom Hoch rund 20% korrigiert - das erscheine zu viel. Anleger könnten das aktuelle Niveau nutzen und zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2023)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:91,75 EUR -2,55% (13.07.2023, 11:34)