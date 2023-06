Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

88,45 EUR -0,95% (19.06.2023, 09:20)



Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

89,20 EUR +0,39% (19.06.2023, 09:34)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 125 GW in über 190 Ländern installiert. Mit von SMA verkaufter Solar-Wechselrichter-Leistung in den vergangenen 20 Jahren konnten rund 63 Mio. Tonnen CO2e vermieden werden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (19.06.2023/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Im Rahmen des Erneuerbare Energien Gesetzes wolle die Bundesregierung ab 2023 die jährlichen Ausbauraten für Solarenergie auf 22 GW (zuvor: 4,6 GW) erhöhen. SMA Solar, einem Anbieter von Komponenten für die Photovoltaik mit Schwerpunkt auf Wechselrichtern, beschere dies eine Sonderkonjunktur. Im ersten Quartal 2023 habe der Umsatz um 66,5% auf 367,2 Mio. Euro zugelegt. Das Konzernergebnis sei förmlich auf 51,7 Mio. Euro (Q1 2022: 3,0 Mio. Euro) explodiert. Kursrücksetzer würden nun Potenzial bieten.Neben der hohen Nachfrage habe sich zuletzt die Versorgung mit elektronischen Bauteilen deutlich verbessert gezeigt. Dies habe zu positiven Auslastungseffekten geführt, was die Profitabilität gesteigert habe. Die überaus starke Entwicklung vom Q1 2023 werde sich aber nicht linear für das Gesamtjahr fortschreiben lassen. So verweise das Management auf Veränderungen im Produktmix, die etwas Marge kosten würden. Hinzu kämen saisonale Kosten und planmäßige Investitionen, um die sich bietenden Wachstumschancen richtig nutzen zu können. Die Ende März angehobene Prognose für Umsatz und EBITDA sei bestätigt worden. Demnach solle der Umsatz bis in eine Range von 1.450 bis 1.600 Mio. Euro (zuvor: 1.350 bis 1.500 Mio. Euro) klettern. Beim EBITDA würden 135 bis 175 Mio. Euro (zuvor: 100 bis 140 Mio. Euro) erwartet.Bei einem Auftragsbestand von fast 2,5 Mrd. Euro (31.3.2022: 1,0 Mrd. Euro) zum 31.3.2023 stünden die Ampeln weiter auf Wachstum. Für die kurz- und mittelfristige Zukunft von SMA werde es entscheidend sein, die notwendigen Bauteile in ausreichender Menge und zu günstigen Konditionen beziehen zu können. Das erscheine aktuell wieder machbarer, aber der Einkauf bleibe weiter anfällig für geopolitische Krisen. Die Experten würden dennoch ihre Prognosen auf die Mitte der Zielspannen für Umsatz und EBITDA anpassen. Daraus ergebe sich in ihrem Modell ein Jahresüberschuss von 75,9 Mio. Euro. Da die Experten die Werte für 2024 nur leicht erhöhen würden, werde der von ihnen erwartete Gewinnsprung 2024 (11/2023) so etwas herausgeglättet.SMA wachse schneller als von den Experten erwartet in die Bewertung hinein. Da der Solarausbau bei der Energiewende hohe Priorität genieße, sähen die Experten weiteres Potenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: