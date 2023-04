Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert. (11.04.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Werde die Sonnenenergie noch günstiger? Ein neuer Report rechne mit mehr als genug Angebot von Solarmodulen, was den Zubau und damit auch das Mengenwachstum von Inverterherstellern beflügeln dürfte.Die Zeit knapper Rohstoff und Module im Solarsektor sei vorbei. Die Experten von CEA würden prognostizieren, dass sich bis 2027 Ingot- und Waferfabriken glatt verdoppeln und sich die Kapazitäten von Polysilizium sogar viervierfachen könnten. Bisher gebe es 25% mehr Angebot als Nachfrage, doch in fünf Jahren könnten die Kapazität sogar 100% über dem Absatzmarkt liegen - was entsprechend bereits in diesem Jahr einen rund 15%-igen Rückgang der Preise für Solarmodule zur Folge habe, so der Report.Grundsätzlich bedeute dies günstigere Silzium-Einkaufspreise für Unternehmen wie JinkoSolar, doch in einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette von China-Solarmodulen auch Margendruck. Gleichzeitig lohne sich für Investoren und Hausbauer noch mehr als jetzt die Installation von Solarmodulen, was für weiteres Wachstum sorgen dürfte.SMA Solar werde vom Preisverfall der Module als Inverterhersteller indirekt profitieren - der Preisdruck bei Wechselrichtern sei in der Vergangenheit weniger ausgeprägt gewesen als bei Modulen, da es individuelle Lösungen für einzelne Märkte gebe und die Komplexität der elektrischen Systeme mit neuen Herausforderungen wie Elektroauto-Laden und Wärmepumpen steige.Der damalige SMA Solar-CFO Ulrich Hadding habe dem AKTIONÄR Hot Stock Report verraten: "SMA hat ein Produkt, das bereits in fast allen Wasserstoff-Elektrolyseur-Pilotanlagen gängig ist." Auch das Kerngeschäft könnte auf ein neues Level gehoben werden: "SMA holt sehr tief Luft, um dann mit neuen Energiemanagement-Plattformen inklusive Batterie diesen Smart-Home-Markt und für Industriekunden völlig neu zu bestimmen."Insgesamt habe die deutsche Solar-Hoffnung 1.700 Patente und Gebrauchsmuster eingetragen.SMA Solar wolle auch per künstlicher Intelligenz und "digitalen Solar-Zwillingen" künftig noch mehr aus der Sonne holen. Der KI-Trend ziehe sich in diesen Tagen durch alle Sektoren und eröffne insbesondere auch KI-Aktien große Chancen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link