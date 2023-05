Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 125 GW in über 190 Ländern installiert. Mit von SMA verkaufter Solar-Wechselrichter-Leistung in den vergangenen 20 Jahren konnten rund 63 Mio. Tonnen CO2e vermieden werden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (18.05.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology: Herausragendes Quartal - AktienanalyseDass SMA Solar Technology (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ein herausragendes erstes Quartal absolviert hat, war schon mit Vorlage der vorläufigen Zahlen klar, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die endgültigen Daten seien nun sogar noch besser ausgefallen. Die Umsätze seien im ersten Jahresviertel um rund zwei Drittel auf rund 367 Mio. Euro gestiegen. Die erste Indikation habe Erlöse von 340 Mio. bis 350 Mio. Euro vorgesehen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei noch deutlicher von 14,8 Mio. im Vorjahr auf 60 Mio. Euro geklettert. Damit habe SMA Solar beim Gewinn das obere Ende der auf Basis der vorläufigen Zahlen angepeilten Spanne erreicht. Das Konzernergebnis habe sich von drei Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 51,7 Mio. Euro verbessert.Folgerichtig habe der Solartechnikspezialist die vor wenigen Wochen angehobene Prognose für das Gesamtjahr 2023 bestätigt. Demnach solle der Umsatz auf 1,45 Mrd. bis 1,6 Mrd. Euro klettern. Beim EBITDA würden 135 Mio. bis 175 Mio. Euro veranschlagt. Im Vorjahr hätten hier knapp 1,07 Mrd. bzw. 70 Mio. Euro zu Buche gestanden.Angesichts des starken Jahresauftakts sei die Prognose verhalten ausgefallen. Doch freilich würden sich die Werte des ersten Quartals nicht einfach aufs Gesamtjahr hochrechnen lassen. "Im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres wird das Unternehmen planmäßig verstärkt investieren, um vom anhaltend positiven Marktumfeld bestmöglich zu profitieren", habe SMA Solar mitgeteilt. "Infolgedessen wird sich die gute Profitabilität des ersten Quartals voraussichtlich nicht linear fortschreiben lassen." Vielleicht auch deshalb sei es an der Börse nach einem ersten Freudenhüpfer zu Gewinnmitnahmen gekommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:103,00 EUR -0,87% (18.05.2023, 09:20)