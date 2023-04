unter folgendem Link.



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert. (02.04.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Spektakulärer Ausblick der deutschen Solar-Hoffnung auf das neue Jahr. Neben der Lösung des Chipproblems könnten bei SMA Solar zwei weitere Entwicklungen für Rückenwind sorgen.Die Aktie der Woche sei ohne Frage SMA Solar gewesen - das Titel sei nach einem für fast alle Analysten überraschenden Ausblick in der Spitze 17% ins Plus in Richtung 100 Euro gesprungen. Die große Frage sei: Geht der erfreuliche Trend für Aktionäre weiter? Zunächst gebe es grünes Licht was den Teileengpass angehe: Was SMA Solar und Kunden der Wechselrichter seit Monaten signalisieren würden, habe diese Woche CEO Reinert unterstrichen: "Die Liefersituation für elektronische Komponenten hat sich sukzessiv entspannt." Der SMA Solar-Boss blicke daher "sehr optimistisch" auf 2023.SMA habe diese Woche bereits verraten: In Q1 werde sich das EBITDA auf bis zu 60 Mio. Euro im besten Fall gegenüber dem Vorjahr vervierfachen. Und das Marktumfeld sei "anhaltend positiv". Zwar lasse sich die hohe Marge in Q1 wohl nicht einfach linear fortschreiben. Dennoch erhöhe man die Planung kräftig von bis zu 140 Mio. Euro EBITDA auf nunmehr bis zu 175 Mio. Euro. Das sei stark, denn Analysten hätten bislang im Schnitt erst 120 Mio. Euro operativen Gewinn gesehen. Das laufende KGV könnte demnach statt wie bei bisher gedachten 50 eher im Bereich von 30 liegenAuch das Kerngeschäft und -produkt könnte auf ein neues Level gehoben werden: "SMA holt sehr tief Luft, um dann mit neuen Energiemanagement-Plattformen inklusive Batterie diesen Smart-Home-Markt und für Industriekunden völlig neu zu bestimmen." Das Know-how für diesen großen Sprung scheine gegeben: Insgesamt habe die deutsche Solar-Hoffnung 1.700 Patente und Gebrauchsmuster eingetragen. Und auch SMA Solar wolle per künstlicher Intelligenz und "digitalen Solar-Zwillingen" künftig noch mehr aus der Sonne holen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU