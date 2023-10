ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 130 GW in über 190 Ländern installiert. Mit von SMA verkaufter Solar-Wechselrichter-Leistung in den vergangenen 20 Jahren konnten rund 63 Mio. Tonnen CO2e vermieden werden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (06.10.2023/ac/a/t)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Nach der überraschenden Prognoseanhebung am Mittwoch nach Börsenschluss habe die Aktie von SMA Solar am gestrigen Donnerstag einen deutlichen Kurssprung hingelegt. Das zwischenzeitliche Plus von knapp 18% habe im Handelsverlauf jedoch nicht verteidigt werden können, am Ende standen lediglich plus 7% zu Buche gestanden. Die ersten Analystenstimmen seien auch eher verhalten. Sie würden zeigen, dass trotz der positiven Überraschung beim hessischen Unternehmen Fragezeichen bleiben würden. Angesichts des deutlichen Kursrückgangs in den vergangenen Monaten sei eine Eintrübung der Auftragslage aber auch bereits eingepreist. Sollte es diese nicht im befürchteten Umfang geben, könnte sich die SMA Solar-Aktie weiter erholen. Vor einem Neueinstieg sollten Anleger aber auch angesichts des Abverkaufs der Gewinne am Donnerstag abwarten, bis sich das Chartbild aufhelle, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:59,40 EUR -1,41% (06.10.2023, 10:21)Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:58,00 EUR -3,33% (06.10.2023, 10:07)