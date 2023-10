Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

66,40 EUR +0,99% (12.10.2023, 11:28)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 130 GW in über 190 Ländern installiert. Mit von SMA verkaufter Solar-Wechselrichter-Leistung in den vergangenen 20 Jahren konnten rund 63 Mio. Tonnen CO2e vermieden werden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (12.10.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology: Es bleiben Zweifel - AktienanalyseSMA Solar (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist immer wieder für Überraschungen gut, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Nach einem mehr als 50-prozentigen Absturz des Aktienkurses seit Juli habe der Wechselrichterhersteller dank guter Geschäfte im dritten Quartal seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben - und damit einige Börsianer auf dem falschen Fuß erwischt. Denn der Titel habe im Anschluss an die Meldung um rund 20 Prozent zugelegt. Konkret peile SMA für 2023 nun einen Umsatz von 1,8 Mrd. bis 1,9 Mrd. statt 1,7 Mrd. bis 1,85 Mrd. Euro an. Das EBITDA solle zwischen 285 Mio. und 325 Mio. statt zwischen 230 Mio. und 270 Mio. Euro landen.In den ersten neun Monaten 2023 habe SMA nach vorläufigen Zahlen einen Erlös von 1,335 Mrd. bis 1,345 Mrd. Euro erzielt - ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr (724 Mio. Euro). Das EBITDA hätten die Hessen von 50 Mio. Euro auf voraussichtlich 230 Mio. bis 235 Mio. Euro gesteigert. Vor allem in den Bereichen Large Scale & Project Solutions sowie Commercial & Industrial Solutions seien die Geschäfte im dritten Quartal rund gelaufen, habe es geheißen. Hier biete SMA Komplettlösungen für Solarkraftwerke an. Und auch das Geschäft für mittelgroße Photovoltaik-Anlagen (Commercial & Industrial Solutions) habe zur positiven Entwicklung beigetragen.Allerdings würden Zweifel bleiben: Die Experten von Jefferies würden das Wachstumsziel für das kommende Jahr weiterhin skeptisch sehen, weil sie im dritten und vierten Quartal mit einer deutlichen Abschwächung des Auftragseingangs rechnen würden. (Ausgabe 40/2023)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:66,45 EUR +1,68% (12.10.2023, 11:12)