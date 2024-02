Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 135 GW in über 200 Ländern installiert. Sie tragen dazu bei, den Ausstoß von jährlich rund 63 Mio. Tonnen CO2e zu vermeiden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (08.02.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Kursentwicklung von SMA Solar im vergangenen halben Jahr sei eine einzige Enttäuschung gewesen. Doch nun sende der MDAX-Titel ein Lebenszeichen. Bereits am gestrigen Mittwoch habe die Aktie rund neun Prozent zugelegt, am Donnerstag stehe am frühen Nachmittag erneut ein Plus von mehr als vier Prozent zu Buche.Auslöser der Erholung bei SMA seien die Aussagen des US-Wettbewerbers Enphase ( ISIN US29355A1079 WKN A1JC82 ) am Dienstag nach Börsenschluss an der Wall Street gewesen. Deren CEO Badri Kothandaraman rechne damit, dass im ersten Quartal der Tiefpunkt des Nachfragerückgangs bei Wechselrichtern erreicht sei. Obwohl sowohl die Enphase-Zahlen zum abgelaufenen Quartal als auch der Ausblick auf das erste Quartal herb enttäuscht hätten, hätten Solaraktien deshalb auf breiter Front deutlich zugelegt.Am Donnerstag knüpfe die SMA-Aktie nun an diese Bewegung an. Klar sei aber auch: Die jüngere Vergangenheit habe gezeigt, dass sich von Enphase nur bedingt Rückschlüsse auf SMA ziehen lassen würden. 2023 hätten sich die Auswirkungen der Solarkrise sowohl in den Zahlen als auch im Aktienkurs von Enphase deutlich schneller niedergeschlagen als in dem von SMA Solar. Anleger würden allerdings noch etwas Geduld benötigen, bis SMA selbst Zahlen präsentieren und zukunftsgerichtete Aussagen treffen werde. Erst am 27. März stehe die Veröffentlichung des Geschäftsberichts auf der Agenda.Anleger sollten sich SMA und Enphase jetzt zumindest wieder auf die Watchlist legen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: