Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 130 GW in über 190 Ländern installiert. Mit von SMA verkaufter Solar-Wechselrichter-Leistung in den vergangenen 20 Jahren konnten rund 63 Mio. Tonnen CO2e vermieden werden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (11.08.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Minus von 7 Prozent hätten sich die Papiere von SMA Solar nach Veröffentlichung des Halbjahresberichtes gestern am Ende des TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 ) eingefunden. Zeitweise seien die Verluste sogar doppelt so hoch gewesen: Halte der am Nachmittag eingeleitete Rebound an oder drohe neues Ungemach?Hinter den Anlegern von SMA Solar liege nach dem Handelstag gestern nicht nur eine emotionale Achterbahnfahrt, auch die Kursentwicklung habe es in sich gehabt. Nachdem die Aktie nach Veröffentlichung des Halbjahresberichtes und damit auch der jüngsten Quartalszahlen in der Vorbörse noch mit Gewinnen gehandelt habe, sei die Aktie im weiteren Handelsverlauf wie ein Stein gefallen. Zeitweise habe das Minus 17 Prozent betragen. Nach einem kräftigen Rebound in den Nachmittagsstunden hätten die Abgaben aber auf knapp 7 Prozent begrenzt werden können.Kräftigen Rückenwind habe die Aktie dabei auch von den US-Inflationsdaten erhalten. Die insgesamt zufriedenstellenden, aber den hohen Erwartungen nicht gerecht gewordenen Quartalszahlen selbst, beim Gewinn habe SMA Solar die Prognose knapp verfehlt, hätten mutmaßlich kaum ausgereicht, der Aktie eine derartige Schadensbegrenzung zu erlauben. Könne diese heute fortgesetzt werden und die Aktie rasch ihren übergeordneten Aufwärtstrend wieder aufnehmen oder müssten sich Anleger auf neue Verluste einstellen?Die Aktie befinde sich seit 2019 in einem volatilen, aber stabilen Aufwärtstrend, der sich zum Jahreswechsel 2021/2022 stark beschleunigt habe. Diese Beschleunigung habe Anfang Juli zu neuen Allzeithochs geführt, von denen SMA Solar aktuell dynamisch zurückkomme.Die 2022 eingeleitete Trendbeschleunigung sei lange durch einen steigenden RSI unterstützt worden. Dessen Aufwärtstrend sei allerdings bereits vor einigen Wochen gerissen. Das gegenwärtig bei 43 Zählern notierende Trendbarometer zeige nach dem Trendbruch nach unten und lasse damit weitere Schwäche befürchten.Weder RSI noch MACD würden bereits auf so niedrigen Niveaus notieren, dass man davon sprechen könne, die Aktie sei überverkauft. Selbst im Rahmen einer Bodenbildung habe die Aktie also technisch noch jede Menge Platz nach unten. Darüber dürfe auch die gestrige, zeitweise außerhalb der Bollinger-Range handelnde Kerze nicht hinwegtäuschen.Im Tageschart sei die aktuelle Schwäche der Aktie deutlich ausgeprägter. Ein RSI von 29 Punkten sei schon nahe dessen, was man als überverkauft bezeichnen könne. Auch der MACD notiere bereits tief im negativen Bereich und zeige damit einen starken, kurzfristigen Abwärtstrend an. Der Sprung über die Signallinie sei noch nicht erfolgt, das deute darauf hin, dass mit dem Abverkauf gestern noch kein Boden gefunden worden sei. Noch sei ein Einstieg also vor allem ein Griff ins fallende Messer.Was den Bullen Hoffnung machen dürfe: Zwischen 83 und 72 Euro treffe SMA Solar auf einen ausgeprägten Support-Bereich. Das Erreichen des unteren Endes der Unterstützungszone habe denn auch gestern einen Rebound eingeleitet.Innerhalb dieser breiten Range könnte sich die Aktie in den kommenden Wochen stabilisieren, wobei die hohe Stärke des kurzfristigen Abwärtstrends dafür spreche, dass das am unteren Ende der Range passieren dürfte. Wer jetzt einsteige, riskiere also mindestens 10 Prozent zu früh dran zu sein.