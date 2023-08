Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

73,85 EUR -2,51% (17.08.2023, 12:00)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 130 GW in über 190 Ländern installiert. Mit von SMA verkaufter Solar-Wechselrichter-Leistung in den vergangenen 20 Jahren konnten rund 63 Mio. Tonnen CO2e vermieden werden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (17.08.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology: Eigentlich sehen die Zahlen glänzend aus - AktienanalyseSMA Solar (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist im zweiten Quartal dank der hohen Nachfrage in die Gewinnzone zurückgekehrt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz sei von 251,3 Mio. auf 411,7 Mio. Euro gestiegen. Damit sei die Ende Juni genannte Spanne von 400 Mio. bis 410 Mio. Euro noch übertroffen worden. Operativ (EBIT) habe SMA Solar ein Plus von 55,7 Mio. Euro erzielt, nachdem im Vorjahr noch ein Minus von 8,3 Mio. angefallen sei."Nach einem starken Jahresstart konnten wir auch im zweiten Quartal unseren Wachstumskurs erfolgreich fortsetzen und in allen drei Segmenten sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis deutlich steigern", habe CFO Barbara Gregor erklärt. "Zudem schlossen alle drei Segmente das erste Halbjahr 2023 mit einem positiven Ergebnis ab und sind somit früher als geplant in die Gewinnzone zurückgekehrt."Die zuletzt erhöhte Prognose für 2023 habe der Wechselrichterhersteller bekräftigt. Demnach solle der Umsatz zwischen 1,7 Mrd. bis 1,85 Mrd. Euro liegen. Das EBITDA werde bei 230 Mio. bis 270 Mio. Euro gesehen. Zum Vergleich: 2022 seien knapp 1,07 Mrd. Euro durch die Bücher gegangen und es sei ein EBITDA von 70 Mio. Euro hängengeblieben. Angesichts der Zahlen und der Prognose sei es erstaunlich, dass die SMA-Aktie nach anfänglichen Gewinnen deutlich ins Minus gerutscht sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:73,85 EUR -2,51% (17.08.2023, 12:16)