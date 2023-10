Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 130 GW in über 190 Ländern installiert. Mit von SMA verkaufter Solar-Wechselrichter-Leistung in den vergangenen 20 Jahren konnten rund 63 Mio. Tonnen CO2e vermieden werden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (27.10.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Bereits in der vergangenen Woche habe eine heftige Gewinnwarnung von SolarEdge die gesamte Solarbranche nach unten gezogen. Nun habe mit Enphase der nächste Wechselrichterhersteller miese Zahlen und einen schwachen Ausblick vorgelegt. Die Aktie breche noch einmal knapp 20 Prozent ein.Der Umsatz habe mit 551 Millionen Dollar deutlich unter den bereits gesunkenen Erwartungen der Analysten von 575 Millionen Dollar gelegen. Das Ergebnis je Aktie sei mit 1,02 Dollar ebenfalls leicht schwächer als die erwarteten 1,03 Dollar gewesen.Für Enttäuschung habe vor allem der Ausblick auf das vierte Quartal gesorgt. Enphase stelle hier lediglich einen Umsatz von 300 bis 350 Millionen Dollar in Aussicht - deutlich weniger als im dritten Quartal und auch klar unter der Konsensschätzung von 601 Millionen Dollar.Verantwortlich für die schwache Entwicklung in den USA seien die vorherrschenden makroökonomischen Bedingungen. In Europa dagegen würden die hohen Lagerbestände der Vertriebspartner sowie die nachlassende Nachfrage in den wichtigsten Märkten Deutschland, Frankreich und Niederlande belasten. Vor allem die Entwicklung in Europa habe bereits der Wettbewerber SolarEdge bei seiner Gewinnwarnung genannt.SMA Solar sei dank der breiteren Aufstellung mit einer guten Geschäftsentwicklung im Segment Photovoltaik-Kraftwerke etwas besser positioniert. Vor den Zahlen am 9. November sollten Neueinsteiger aber abwarten. Erst der Blick in die Auftragsbücher dürfte zeigen, ob die Aktie ein Outperformer in der Branche bleibe. (Analyse vom 27.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: