Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert. (09.03.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Solartechnikhersteller SMA Solar peile dank der inzwischen wieder deutlich verbesserten Liefersituation im laufenden Jahr deutliche Zuwächse beim Umsatz und operativen Ergebnis an. Der Erlös solle auf 1,35 bis 1,5 Milliarden Euro klettern, habe das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Niesteltal mitgeteilt.Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erwarte SMA Solar einen Anstieg auf 100 bis 140 Millionen Euro. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfasste Experten hätten beim Umsatz bisher im Schnitt mit knapp 1,3 Milliarden Euro gerechnet und beim operativen Ergebnis mit 111 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr habe SMA Solar bei beiden Werten wie erwartet stark zulegen können.Die SMA-Gruppe habe den Auftragsbestand erneut steigern können und 2,08 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2022 gegenüber 0,89 Milliarden Euro zum Ende des Vorjahres erreicht. Davon seien 1,70 Milliarden Euro auf das Produktgeschäft entfallen. Damit habe sich der produktbezogene Auftragsbestand gegenüber dem Niveau des Vorjahres mehr als vervierfacht (31. Dezember 2021: 0,41 Milliarden Euro)."Wir blicken auf ein turbulentes, für SMA aber sehr erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Die sukzessiv verbesserte Verfügbarkeit elektronischer Komponenten hat unsere Lieferfähigkeit im zweiten Halbjahr deutlich vorangetrieben. Darüber hinaus haben wir das Unternehmen in den vergangenen Monaten konsequent noch kundenzentrierter aufgestellt", so SMA-Vorstandssprecher Jürgen Reinert. "Für das Jahr 2023 sind wir daher optimistisch. Allerdings sind die Herausforderungen auf der Beschaffungsseite durch anhaltende Lieferengpässe bei einzelnen Bauteilen momentan noch nicht vollständig überwunden", so Reinert weiter.Langfristig bleibt das Papier attraktiv - Anleger bleiben mit einem Stopp bei 61,50 Euro investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link