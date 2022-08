Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

59,00 EUR +2,79% (12.08.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

59,50 EUR +1,28% (12.08.2022, 17:44)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von über 115 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im TecDAX sowie im SDAX gelistet. (13.08.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) unter die Lupe.Solar-Pionier SMA Solar hat überraschend gute Zahlen vorgelegt und zudem Details zu seiner Wasserstoff-Strategie verraten. Im gerade veröffentlichten Geschäftsbericht stehe etwa zu lesen, man habe sich im "margenträchtigen und zukünftig stark wachsenden Geschäftsfeld der grünen Wasserstofferzeugung positioniert." Man sei an der "Entwicklung von Wasserstoff-Projekten auf mehreren Kontinenten" beteiligt. Kern sei ein Electrolyzer Converter, der Strom für die Wasserstofferzeugung aufbereite. Der Clou: Schlüsselfertige Containerlösungen würden SMA Solar den Aufbau hoch effizienter Systeme für den Betrieb des Elektrolyseurs ermöglichen.Der damalige SMA-Solar-CFO Ulrich Hadding habe dem AKTIONÄR Hot Stock Report im Frühling gesagt: "SMA Solar hat ein Produkt, das bereits in fast allen Wasserstoff-Elektrolyseur-Pilotanlagen gängig ist. Zudem haben wir die nächste Lösung für die industrielle Fertigung von grünem Wasserstoff in der Pipeline."Der "AKTIONÄR Hot Stock Report" schätze, dass 5 Mio. Euro - also unter 1% - mit Wasserstofflösungen erzielt werden. 2021 habe das Niestetaler Unternehmen jedoch gesagt, dass 2025 dann 150 Mio. Euro rein aus Wasserstoffanwendungen möglich seien. Würde man darauf ein 2025er-Umsatz-Multiple von 10 ansetzen, wie es für Wasserstoff-Player wie Plug Power, Ballard Power oder Nel im Schnitt bezahlt werde, würde alleine das Wasserstoffgeschäft von SMA Solar die Hälfte des aktuellen Börsenwertes rechtfertigen.SMA Solar bleibe ein spannendes Investment, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.08.2022)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: