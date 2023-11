Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 130 GW in über 190 Ländern installiert. Mit von SMA verkaufter Solar-Wechselrichter-Leistung in den vergangenen 20 Jahren konnten rund 63 Mio. Tonnen CO2e vermieden werden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (23.11.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichterherstellers SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Das Bundesverfassungsgericht habe die Umwidmung des Corona-Sondervermögens zugunsten des Klimaschutzes eine Absage erteilt. Nun würden der Regierung 60 Milliarden Euro für Klimaschutzmaßnahmen fehlen. Drohe deswegen Ungemach für SMA Solar?Zugegeben, es sei mehr als desaströs, was diese deutsche Ampelregierung derzeit abliefere und sorge dafür, dass insbesondere Unternehmen aus der Solarbranche um die Existenz fürchten würden.Genau diese Befürchtungen habe Gunter Erfurt, Chef des Solarmodulherstellers Meyer Burger in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" geäußert. Mit der kernigen Aussage "dann wird die Solarindustrie ein zweites Mal vernichtet" bringe der CEO seinen Unmut gegenüber der Bundesregierung zum Ausdruck. Der CEO gehe ferner davon aus, dass ein Einfrieren der Subventionen andere Länder wie China, USA und Indien zu "Gewinnern" machen würde.Nach Bekanntgabe des Urteils am Dienstag habe der Aktienkurs von SMA Solar dementsprechend reagiert und zwischenzeitlich etwa drei Prozent nachgegeben. Nachdem hohe Zinsen, schwächere Nachfrage und die Billigkonkurrenz aus China weiter auf der deutschen und europäischen Solarindustrie lasten würden, komme mit dem Urteil jetzt ein weiterer Belastungsfaktor hinzu. Mit Aussetzen der Schuldenbremse seitens der Regierung könnte wieder etwas mehr Ruhe bei SMA Solar und Co einkehren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: