Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

74,90 EUR -1,83% (30.08.2023, 14:16)



XETRA-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

74,80 EUR -1,25% (30.08.2023, 13:59)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 130 GW in über 190 Ländern installiert. Mit von SMA verkaufter Solar-Wechselrichter-Leistung in den vergangenen 20 Jahren konnten rund 63 Mio. Tonnen CO2e vermieden werden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (30.08.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Immer mehr europäische grüne Technolgogie-Unternehmen sähen in den USA dank Steuererleichterungen und Kostenvorteilen einen besseren Standort für ihre Geschäfte und würden bereits dort verstärkt investieren oder zumindest planen dies zu tun. So auch der deutsche Solarkonzern SMA Solar.Der milliardenschwere Inflation Reduction Act (IRA) der Biden-Regierung und die daraus resultierenden Förderungen würden viele Konzerne veranlassen in den USA zu investieren. Nachdem sich SMA Solar vor mehr als fünf Jahren aus den USA verabschiedet habe, werde derzeit nach "Handelsblatt"-Angaben über den Bau einer US-Fabrik nachgedacht.Die USA seien neben Deutschland einer der wichtigsten Märkte für die in Melsungen, nahe Kassel, ansässige Firma. Aus Sicht von SMA dürfte dieser Schritt durchaus Sinn machen, denn laut CEO Jürgen Reinert würden damit die Kosten erheblich reduziert werden.Die allgemeine Entwicklung des Unternehmens passe. So habe der Umsatz in den letzten zwei Jahren fast verdoppelt werden können. Nachdem der Konzern im zweiten Quartal 2022 noch ein Verlust von knapp 15 Millionen angefallen sei, sei der Konzern jüngst in die Gewinn-Zone zurückgekehrt.Mutige Anleger setzen darauf und legen sich ein paar Stücke mit einem Stopp ins Depot, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" zur SMA Solar Technology-Aktie. (Analyse vom 30.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link