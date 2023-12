Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 130 GW in über 190 Ländern installiert. Mit von SMA verkaufter Solar-Wechselrichter-Leistung in den vergangenen 20 Jahren konnten rund 63 Mio. Tonnen CO2e vermieden werden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (05.12.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Solarsektor sei zuletzt unter Druck gekommen. Vergleichsweise gut habe sich dabei die deutsche SMA Solar behauptet. Im Gespräch mit dem "Aktionär" HSR erkläre das Management das Besonders der Solarspezialisten.Im Winter könne die Sonnenkraft ihr Potenzial nicht ausspielen, doch an den meisten Tagen trage die Photovoltaik mittlerweile enorm zum Energiemix bei. 2023 sei dennoch nicht das Jahr der Solaraktien gewesen. Solarmodulhersteller seien mit einem Preisverfall von bis zu 40 Prozent konfrontiert und Solarwechselrichterhersteller wie Enphase und SolarEdge kämen wegen eines Einbruchs des Zubaus im privaten US-Markt unter Druck.Überraschend starke Zahlen habe SMA Solar vorgelegt. Trotz einer Kurskonsolidierung zeige auch die Aktie im Vergleich zu den westlichen Rivalen eine hohe Relative Stärke. Der Aktionär HSR habe nun Finanzvorständin Barbara Gregor im Rahmen des Deutschen Eigenkapitalforums in Frankfurt getroffen.Sie erkläre im Hintergrundgespräch, was den Unterschied bei SMA Solar ausmache:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: